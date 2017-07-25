Как совершать покупки еще выгоднее и приятнее? С MOYO.UA очень просто!

Сеть магазинов мойо юа раскрывает секреты выгодных покупок. Мы поделимся информацией о том, что нужно знать, чтобы экономить!

Секрет первый: планируйте покупки

Незапланированные приобретения обходятся дороже всего. Спонтанные покупки, по мнению экспертов, признаны самыми затратными по множеству причин. Например, клиент не успевает подробно изучить особенности техники, покупая товар с ненужными функциями. Возможно и обратное: недостаточно разобравшись в вопросе, покупатель останавливает выбор на модели, которая не способна в полной мере удовлетворить его потребности. И то, и другое, провоцирует лишние траты. В первом случае вы платите за возможности, которыми не пользуетесь. Во втором — вынуждены снова возвращаться к приобретению более функциональной модели. У нас же, в MOYO.UA, все по-другому: запланировав покупку, потребители получают возможность отслеживать скидки и акции, которые часто устраивает сеть магазинов MOYO. Компания старается подарить возможность клиентам приобретать необходимые товары с максимальной выгодой, а опытные операторы готовы ответить на любые ваши вопросы в любое время суток вне зависимости от выходных и праздничных дней.

Секрет второй: экономьте с «Trade-in»

Компания предлагает экономить, обменивая старые модели техники на новые. Это отличное решение для тех, кто хочет пользоваться преимуществами инновационных технологий, и при этом — не сдавать в утиль еще работающие модели. Приносите планшеты, ноутбуки, смартфоны, системные и зеркальные камеры в любой из магазинов сети, независимо от того, где вы их приобретали, и выберите себе новую модель. Всего за полчаса мы оценим стоимость вашей аппаратуры и предоставим соответствующую скидку-сертификат на покупку нового изделия.

Секрет третий: экономьте на стоимости доставки

Сеть магазинов MOYO предлагает выгодные условия доставки, благодаря чему вам не придется оплачивать стоимость транспортировки габаритных грузов. При наличии товара уже через 20 минут после оформления заказа вы можете забрать его в ближайшей розничной точке компании.

Секрет четвертый: пользуйтесь преимуществами программы лояльности

Компания MOYO разработала специально для своих клиентов программу лояльности «MOYO Club». Получайте ежемесячные скидки-купоны на определенные товары до 50%, что сделает новое приобретение еще более выгодным. Чтобы быть участником программы, нет необходимости делать первую покупку: просто нужно заполнить анкету в любом розничном магазине. Не требуется даже хранить пластиковую карту, ведь идентификация осуществляется по номеру телефона.

Хотите приобретать товары с выгодой? Воспользуйтесь предложениями компании MOYO!