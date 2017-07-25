Монтаж сплит-систем: важные моменты

Профессиональный подход

Интернет-магазин «ТехноПрестиж» предлагает комплексное решение проблемы кондиционирования. Специалисты помогут подобрать оптимальную сплит-систему с учетом особенностей помещения и пожеланий заказчика, доставят и установят ее. Это очень удобно, позволяет экономить время и деньги. Монтаж кондиционеров от «ТехноПрестиж» — это еще и выгодно, поскольку цена ниже средней в Киеве. В случае каких-либо неисправностей вы всегда будете знать куда обратиться: ведь за всю процедуру отвечает только одна компания.

Сотрудники компании готовы взяться за самые сложные и неординарные задачи и успешно решить их. Каждое помещение имеет свои особенности, поэтому стандартный подход не позволит добиться оптимальных результатов. Опытный мастер уже на месте определит лучший вариант положения коммуникаций и кондиционера, при необходимости подберет техническое решение.

Тонкости процесса

Правильная установка кондиционера является залогом полноценного функционирования на протяжении всего гарантийного периода и по его окончании. Монтаж может проводиться несколькими способами:

стандартный;

нестандартный;

в два этапа;

Давайте подробнее рассмотрим каждый из них.

Стандартный метод — самый простой и занимает около 4-5 часов. Он может применяться при соблюдении таких условий:

стена имеет толщину до 80 см;

межблочные коммуникации по длине меньше 3 метров;

слив конденсата производится по трубке через отверстие в стене.

Нестандартный монтаж кондиционера может быть обусловлен техническими особенностями помещения или особыми пожеланиями заказчика. Например, захотелось расположить наружный блок под окном или в другом месте. Это приводит к дополнительным трудностям, поэтому требует больше времени и усилий, а значит и стоимость будет более высокой.

Монтаж кондиционера в два этапа применяется, когда в помещении ведутся ремонтные работы. Тогда сначала устанавливается наружный блок, прокладываются коммуникации, дренажная система, силовой кабель, а после окончания ремонта закрепляется внутренняя часть кондиционера и оборудование запускается в эксплуатацию.