"Фокстрот" - "Творческий работодатель"

В профильном торговом вузе Украины собрались представители органов власти, предприятий торговли, общественных организаций производителей товаров и потребителей, сотрудники научных и экспертных учреждений. Гостей приветствовал ректор Киевского национального торгово-экономического университета Анатолий Мазараки: «Годы нашего сотрудничества доказали, что сочетание образования и практики непременно дает блестящий результат. КНТЭУ - лидер экономического образования, входящей в ТОП-10 университетов Украины. Это стало возможным благодаря тому, что университет постоянно развивается, тесно сотрудничает с надежными и конкурентоспособными партнерами».

Слова приветствия принимали в этот день представители различных торговых коллективов, а делегация Группы компаний «Фокстрот» состояла из лучших работников торговых сетей «Фокстрот» и «Секунда».

- Мы отметили благодарностями тех сотрудников, кто системно и результативно развивает бренды «Фокстрот» и «Секунда», задавая профессиональные стандарты целой отрасли не только в ритейле, но и в онлайн-торговле, - отметил генеральный директор ГК «ФОКСТРОТ» Геннадий Выходцев. На сцену в этот день поднялись 20 лучших сотрудников предприятий под брендами, которые развивает ГК «ФОКСТРОТ». Это лучшие торгующие директора магазинов - Алла Максименко (она открывала еще первый магазин «Секунда» в Киеве) и Виталий Полищук, который успел отслужить в АТО и вернулся в коллектив недавно; те, кто результативно работают с лояльностью потребителей бренда «Фокстрот», - сотрудники call-центра Виктория Блищик и группы сервиса Виктор Перелука.

В честь праздника представители реального сектора экономики получили сертификаты партнеров образовательных программ и грамоты партнерам-работодателям ООО «Группа компаний «Фокстрот» получила титул «Творческий работодатель», ЧАО «Фуршет» - «Активный работодатель», ООО «Эпицентр-К» - «масштабный работодатель», ООО «Брокард-Украина» - «Эксклюзивный работодатель», ООО «Arricano Real Estate» - «Креативный работодатель», ООО «Дрим Клуб» - «Партнер активного досуга».

Кроме того, представители ГК «Фокстрот» приняли участие в работе круглого стола «Нет торговле в тени!», где обсуждалась ситуация с правами потребителя в Украине в условиях масштабной тенизации торговли. Участники круглого стола рассказали об особенностях реформы таможни Министерства финансов, о необходимости он-лайн РРО для торговли и реформы е-коммерс в части ответственности перед потребителем. Кроме того, эксперты предоставили рекомендации, как научить покупателя действовать правильно, а продавца - соблюдать законы в рамках нынешних изменений в законодательстве.

Справка: В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности бренд «Фокстрот» реализует ряд образовательных проектов. Подписав в марте 2014 Договор о сотрудничестве с Киевским национальным торгово-экономическим университетом, ГК «Фокстрот» получила весомую поддержку от преподавателей и студентов собственным инициативам по развитию отрасли. Специалисты бизнеса посещают открытые лекции в КНТЭУ, консультируют преподавателей, как работодатели, возглавляют профильные экзаменационные комиссии. В конце 2014 совместными усилиями специалистов «Фокстрота» и научных сотрудников КНТЭУ разработан инновационное в ритейле методическое пособие «Маркировка электробытовых товаров и телерадиотоваров: руководство для сотрудников розничной торговли».

В 2014 году Группа компаний «Фокстрот» инициировала создание первого профессионального стандарта для «Продавца-консультанта непродовольственных товаров» на базе компетенций продавцов-консультантов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Собственным практическим опытом «Паспорт профессии продавца консультанта непродовольственных товаров» усилили специалисты 12 торговых сетей Украины, руководители с профильных ассоциаций ритейлеров, независимые HR-эксперты, специалисты Департамента профтехобразования МОН Украины и Федерации работодателей Украины. Оригинал профессионального стандарта продавца-консультанта непродовольственных товаров размещено в общенациональном Репозитарии профессиональных квалификаций Федерации работодателей Украины (ФРУ) - http://www.profstandart.org.ua/standarts.

С 1 сентября 2015г. во всех профессиональных технических учебных заведениях Украины, которые осуществляют подготовку продавцов, введены новые «Образовательные стандарты», учитывающие требования работодателей из «Паспорта профессии продавца-консультанта непродовольственных товаров». Образовательные программы стали более широкими и мобильными, были введены модули, по которым возможно изучение, как всех групп товаров, так и изучение товаров по отдельным ассортиментным группам. Особое внимание уделено умению наладить контакт с клиентом, правилам профессионального поведения, стандартам мерчандайзинга и профессиональным компетенциям.