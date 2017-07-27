Профессиональная косметика Кристина — лидер на рынке бьюти-индустрии

Всемирно известная косметическая марка «Кристина» уже более 30 лет популярна во многих странах мира. Продукция израильского бренда не имеет аналогов и создается на основе традиционных рецептов с использованием современных технологий. Ее применяют в лучших салонах красоты и для домашнего ухода, с неизменно отличным результатом и безопасностью каждой процедуры.

Компания Christina: история и достижения

Созданная профессиональным косметологом Кристиной М. Зехави, торговая марка изначально была небольшим семейным предприятием. Ее целью стало постоянное улучшение качества косметических средств для лечения, восстановления и омоложения кожи. Сегодня израильская косметика Кристина известна по всему миру. Эта продукция выпускается на собственном заводе компании, с научно-исследовательской лабораторией и отделом контроля, которые проверяют косметику на соответствие нормам, подтвержденным международными сертификатами.

Линейка косметических средств с инновационным составом

Косметика Christina, купить которую можно по привлекательным ценам, вызывает все больший интерес благодаря огромному ассортименту и использованию оригинальной рецептуры. Каждый продукт, проверяемый в личной практике Кристиной М. Зехави, имеет неоспоримые достоинства:

-специально разработанную формулу, над которой трудятся профессионалы с мировым именем;

-строгое соблюдение дозировки каждого компонента;

-состав, включающий растительные, минеральные ингредиенты и новейшие добавки, дополняющие действие друг друга;

-многократное тестирование, предшествующее выпуску продукции на рынок;

-жесткий многоуровневый контроль качества.

Итогом работы специалистов компании стало 309 наименований косметических препаратов, выпускаемых на новейшем оборудовании в количестве 20 тысяч единиц в день.

Профессиональная косметика Christina: коллекция популярной продукции

Чтобы обеспечить высокую эффективность косметических препаратов и упростить выбор средств для личной косметички или салона красоты, торговая марка выпускает продукты, условно разделенные на серии с различным воздействием. Это огромный каталог, включающий:

-средства с лечебным составом для борьбы с акне, куперозом, сыпью, жирностью;

-препараты для устранения постакне и рубцов;

-косметику для осветления и устранения гиперпигментации;

-омолаживающие продукты для салонного и домашнего ухода;

-серию увлажняющей косметики, восстанавливающей здоровый баланс кожи;

-очищающие и питательные составы.

Огромную популярность завоевала профессиональная косметика для лица Кристина, созданная на основе одного основного компонента. Например, Rose de Mer на основе кораллов Красного моря или Chateau de Beaute с экстрактом виноградных косточек. В эти линии, как и в другие средства для ухода за кожей, входят и другие незаменимые составляющие: сок алоэ, вытяжка из зеленого чая, экстракты лекарственных трав и водорослей. Высокую ценность придают косметике и природные масла: миртовое, оливковое, облепиховое, ши.

Лучшая косметика по доступной стоимости

Получившая многочисленные положительные отзывы, линейка брендовой продукции Кристина сегодня доступна для покупки онлайн в Киеве и любом из городов Украины. Выбрать любое количество товара можно в каталоге интернет-магазина, где представлены средства для домашнего и салонного ухода. Купить косметику Christina — значит позаботиться о своей красоте, молодости и здоровье.