Профессиональная косметика Кристина — лидер на рынке бьюти-индустрии
Всемирно известная косметическая марка «Кристина» уже более 30 лет популярна во многих странах мира. Продукция израильского бренда не имеет аналогов и создается на основе традиционных рецептов с использованием современных технологий. Ее применяют в лучших салонах красоты и для домашнего ухода, с неизменно отличным результатом и безопасностью каждой процедуры.
Компания Christina: история и достижения
Созданная профессиональным косметологом Кристиной М. Зехави, торговая марка изначально была небольшим семейным предприятием. Ее целью стало постоянное улучшение качества косметических средств для лечения, восстановления и омоложения кожи. Сегодня израильская косметика Кристина известна по всему миру. Эта продукция выпускается на собственном заводе компании, с научно-исследовательской лабораторией и отделом контроля, которые проверяют косметику на соответствие нормам, подтвержденным международными сертификатами.
Линейка косметических средств с инновационным составом
Косметика Christina, купить которую можно по привлекательным ценам, вызывает все больший интерес благодаря огромному ассортименту и использованию оригинальной рецептуры. Каждый продукт, проверяемый в личной практике Кристиной М. Зехави, имеет неоспоримые достоинства:
-специально разработанную формулу, над которой трудятся профессионалы с мировым именем;
-строгое соблюдение дозировки каждого компонента;
-состав, включающий растительные, минеральные ингредиенты и новейшие добавки, дополняющие действие друг друга;
-многократное тестирование, предшествующее выпуску продукции на рынок;
-жесткий многоуровневый контроль качества.
Итогом работы специалистов компании стало 309 наименований косметических препаратов, выпускаемых на новейшем оборудовании в количестве 20 тысяч единиц в день.
Профессиональная косметика Christina: коллекция популярной продукции
Чтобы обеспечить высокую эффективность косметических препаратов и упростить выбор средств для личной косметички или салона красоты, торговая марка выпускает продукты, условно разделенные на серии с различным воздействием. Это огромный каталог, включающий:
-средства с лечебным составом для борьбы с акне, куперозом, сыпью, жирностью;
-препараты для устранения постакне и рубцов;
-косметику для осветления и устранения гиперпигментации;
-омолаживающие продукты для салонного и домашнего ухода;
-серию увлажняющей косметики, восстанавливающей здоровый баланс кожи;
-очищающие и питательные составы.
Огромную популярность завоевала профессиональная косметика для лица Кристина, созданная на основе одного основного компонента. Например, Rose de Mer на основе кораллов Красного моря или Chateau de Beaute с экстрактом виноградных косточек. В эти линии, как и в другие средства для ухода за кожей, входят и другие незаменимые составляющие: сок алоэ, вытяжка из зеленого чая, экстракты лекарственных трав и водорослей. Высокую ценность придают косметике и природные масла: миртовое, оливковое, облепиховое, ши.
Лучшая косметика по доступной стоимости
Получившая многочисленные положительные отзывы, линейка брендовой продукции Кристина сегодня доступна для покупки онлайн в Киеве и любом из городов Украины. Выбрать любое количество товара можно в каталоге интернет-магазина, где представлены средства для домашнего и салонного ухода. Купить косметику Christina — значит позаботиться о своей красоте, молодости и здоровье.