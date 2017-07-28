Как принтер Epson с СНПЧ может упростить жизнь?

Принтерами в Epson вплотную занялись в средине 60-х годов прошлого века, сразу заняв свое место на рынке малогабаритных печатающих устройств. С тех пор и по сегодняшний день струйные принтеры и МФУ Epson недаром считаются одними из лучших в своем сегменте.

Широкий ассортимент производителя позволяет подобрать печатающую технику, как для домашнего использования, так и для установки в фотоцентрах, полиграфиях и даже на промышленных объектах, связанных с печатью.

Почему именно СНПЧ?

Многие обладатели принтеров знают, что мало найти надежную технику, которая будет верой и правдой печатать долгие годы. Нужно еще как-то решать проблему с дорогостоящими расходными материалами – а у некоторых моделей Epson, компании, которая старается держать планку качества на высоком уровне, картриджи для лазерных принтеров и МФУ едва ли можно назвать доступными.

Решить проблему с постоянной покупкой дорогостоящих расходных материалов может система бесперебойной подачи чернил. Это устройство, которое подразумевает подключение к принтеру или МФУ специальной системы с емкостями для чернил, заправляющихся отдельно и подающих чернила в картридж.

Установка СНПЧ не требует каких-то модификаций с принтером, хотя в некоторых случаях ее монтаж сразу же аннулирует гарантию и сервисное обслуживание. Также с СНПЧ принтер становится стационарным. Более того, важно профессионально монтировать систему, рассчитав ее положение относительно устройства.

Система подачи чернил может заправляться в домашних условиях. Она даже повышает качество печати из-за постоянно высокого давления в картриджах, которое не меняется в зависимости от уровня оставшихся расходных материалов. Отсутствие необходимости в замене картриджей также благотворно отражается на других узлах принтера, на которые не попадает пыль и воздух при вскрытии корпуса.

И главный плюс СНПЧ – это возможность для экономии, причем не в 2-3 раза, а в 10-20 раз. Согласитесь, что для тех, кто печатает много и часто, подобная перспектива более чем привлекательна.

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