Интернет-кредиты - как не попасться мошенникам?

Онлайн-кредитование появилось в Украине почти 5 лет назад. Но людям, которые не пользовались данной услугой, трудно в ней разобраться. Отсюда появляются страхи и сомнения с их стороны. Некоторые предполагают, что заполненную на сайте заявку на кредит могут перехватить мошенники, другие опасаются подписывать электронный договор. Словом, у тех, для кого кредиты в интернете – новая услуга, возникает к ней много вопросов. Проведя исследование этой новой для украинцев сферы, даем ответы и развеиваем сомнения, связанные с безопасностью онлайн-кредитования.

Как контролируются сервисы, которые выдают кредиты в интернете?

Кредиты в интернете предоставляют небанковские микрофинансовые организации (МФО), которые работают в сегменте "деньги до зарплаты". Они выдают суммы в пределах нескольких тысяч гривен на срок до одного месяца.

Если работу банков контролирует Нацбанк Украины, то МФО подчиняются Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Правовое поле микрофинансовых компаний определяют:

- Гражданский кодекс Украины;

- Закон Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг";

- Закон Украины "Об электронной коммерции";

- другие нормативно-правовые акты.

Какую информацию нужно вносить в онлайн-заявку и для чего?

Основное преимущество интернет-кредитования заключается в том, что деньги можно получить очень быстро и не посещая офис финансового учреждения. Для этого нужно зарегистрироваться на ее сайте, заполнить заявку и согласиться с условиями электронноого кредитного договора.

Онлайн-заявки бывают двух видов:

краткая – заемщик отправляет только свои ФИО и контакты, после чего с ним связывается менеджер (кредитный эксперт) и задает дополнительные вопросы;

развернутая (до 25 полей) – информации из такой заявки достаточно для того, чтобы принять решение о выдаче кредита.

Наиболее технологичные компании, как, например, "Moneyveo кредит онлайн", используют второй вариант. Они внедряют в своих сервисах автоматическую систему обработки данных. Это позволяет оценивать платежеспособность и добросовестность заемщиков без дополнительных звонков и встреч. Система принимает решения на основании информации, полученной из заявки, и данных из открытых источников в интернете (таких, как бюро кредитных историй и пр.).

В развернутой заявке обязательно присутствуют поля, которые запрашивают у заемщика:

- ФИО, контакты и место проживания;

- данные паспорта и ИНН;

- реквизиты карты для получения денег;

- другие сведения.

Эти сведения о заемщике помогают компании убедиться в том, что он не является мошенником, а также, что у него не возникнет трудностей с погашением кредита. Это одновременно помогает ей защитить свои интересы и интересы клиента.

Как МФО защищают данные, полученные через интернет?

Микрофинансовые организации, как и банки, уделяют особое внимание безопасности данных клиентов. В интернет-кредитовании этот вопрос имеет даже большее значение, поскольку добавляется этап обмена информацией через Сеть, где существуют свои риски.

Избежать опасностей, связанных с займами в интернете, возможно. Для этого нужно обратить внимание на адресную строку сервиса онлайн-кредитования. О защищенности сайта говорит наличие в его адресной строке протокола HTTPS и условного обозначения в виде замка. А самые надежные компании систематически проходят проверку уровня защиты корпоративной сети, у их сервисов есть сертификаты безопасности, такие как Comodo SSL и PCI DSS. Оставляя персональные данные на сайтах с таким уровнем защиты, можно не волноваться об их сохранности ни на этапе отправки заявки на кредит, ни при обработке внутри компании.

Как убедиться в легальности работы компании?

Онлайн-кредитование появилось в ответ на спрос на простые, быстрые и доступные займы. И оно полностью оправдало свою задачу. Благодаря сервисам, в которых можно занять деньги:

- в любое время дня и ночи,

- независимо от места пребывания,

- имея на руках только паспорт, ИНН и банковскую карту,

миллионы людей получили возможность решать свои финансовые трудности моментально и без лишних усилий.

Пользователи таких сервисов давно избавились от страха перед онлайн-кредитованием. А тем, кто сталкивается с этим впервые и выбирает компанию для обслуживания, стоит проверить, есть ли она в:

- Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (на сайте Министерства Юстиции Украины);

- Государственном реестре финансовых учреждений (на сайте Нацкомфинуслуг).

Также на сайте компании должно присутствовать свидетельство о регистрации финансового учреждения.

Проверив эту информацию, можно спокойно пользоваться услугами выбранной компании и ее сервиса и быть уверенным в их безопасности.