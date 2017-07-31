Телеканал ТЕТ обеспокоен позицией Госкино относительно скетчкома "Краина У"

Мы не склонны видеть в такой странной позиции политический подтекст, но другого объяснения подобной позиции не находим.

«Это очень странное решение. «Краина У» - программа украинского производства, которая уже не первый год в эфире. Почему именно сейчас встал вопрос ее «переквалифицировать»? Если решение по ТЕТу будет принято, значит ли это, что то же самое будет касаться каналов СТБ, НЛО и других, кто активно использует скетч-шоу и относит их, как и остальной мир, к жанру «программы», не требующие получения прокатного удостоверения?», - прокомментировала ситуацию генеральный продюсер канала Виктория Левченко.

Последствия таких действий и возможного решения будут ощутимыми для всей телевизионной индустрии. Ведь высоким словом «кино» теперь смогут назвать чуть ли не каждое юмористическое шоу на украинском ТВ. Трудно даже представить, как Госкино планирует справиться с таким количеством работы. Не хотелось бы даже предполагать, что выдача прокатных удостоверений может использоваться как инструмент политического давления.

За дополнительной информацией обращайтесь к PR-директору телеканала ТЕТ Руслану Керимову - r.kerimov@tet.tv или (067) 322 14 42