Алик Тарраф и Тимофей Нагорный подарили детям Донбасса концерт группы "Грибы"

Концерт состоялся в Святогорске и проходил рамках фестиваля «Мост дружбы» на стадионе детского оздоровительного комплекса «Перлина Донечини».

Не смотря на то, что Грибы постоянно имеют очень плотный график, они согласились в этот день приехать в зону АТО и дать концерт для детей-переселенцев, сирот, многодетных семей, тех, кто пострадал от военных действий. При этом вход на него был свободным для всех. Сделать возможным это удалось благодаря стараниям президента Фонда волонтеров Украины Тимофея Нагорного и Алика Таррафа (Фонд содействия реформам в Украине), которые выступили основными организаторами мероприятия.

Еще до приезда своих кумиров, возле стадиона собралось много детей и молодежи, которые ждали появления своей любимой группы и радо приветствовали их.

Сам концерт проходил в заряженной позитивом атмосфере и собрал полный стадион. Дети радостно поддерживали любимую группу и вместе с ними подпевали слова любимых песен. А самую известную песню «Между нами тает лед» вместе исполнял весь стадион.

По окончанию концерта Тимофей Нагорный и Алик Тарраф вручили группе грамоты с благодарностью и символические подарки: банки с грибами для Грибов, а также картину ручной работы из бересты, сделанную детьми Украины.

Праздник прошел в дружеской доброй атмосфере, и как отметил после выступления группы президент Фонда содействия реформам в Украине Алик Тараф: «Мы должны сплотиться, мы должны быть едиными и не важно, с какого ты города, или какой ты национальности. Когда мы объединяемся – мы становимся сильными, а когда объединяются сильные, тогда они становятся просто – непобедимыми».

«Нам приятно было сегодня здесь находиться, мы почувствовали энергию молодости, энергию жизни, и даже немного выступили слезы на глазах, потому что мы все на этой планете – дети. Спасибо всем, и детям в первую очередь!», — сказал по окончанию концерта один из участников группы Юрий Бардаш, который сам тоже родом из Алчевска, Луганской области.

«Между нами тает лед» — именно этот хороший правильный лозунг, должен быть между нами украинцами, чтобы между нами выстраивать мосты дружбы, мосты мира, мосты любви, чтобы мы объединялись и сплачивали нацию, чтобы мы меньше искали то, что нас разъединяет, а такие прекрасные артисты – они нас будут сплачивать и объединять, наполнять хорошей позитивной энергией!» — рассказал по окончании концерта президент Фонда волонтеров Украины Тимофей Нагорный

Не смотря на то, что концерт закончился, дети еще долго не хотели отпускать свою любимую группу, еще долго после него напевали слова любимых песен, а их глаза светились радостью.

Приезд любимой группы стал чудесным подарком детям Донбасса и показал, что даже в такое нелегкое время, когда идет война, нужно оставаться людьми, творить добро и помогать тем, кто нуждается в этом.