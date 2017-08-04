Средняя зарплата украинцев в Европе достигает 1000 евро

Многие из наших соотечественников, никогда ранее не покидавшие даже своего города, едут за границу с целью заработать. В таких странах как Чехия, Польша и Латвия возможно официально трудоустроится на разнообразные вакансии и получать достойную зарплату.

Чехия: 1000 евро – не предел

Трудоустройство в Чехии привлекает наших сограждан высокими зарплатами, широким спектром вакансий и дружественным отношением чехов к трудовым эмигрантам. Украинцы могут найти в Чехии практически любую работу согласно своим умениям и желанию. Работодатели обычно ищут горничных, поваров, разнорабочих, сварщиков, операторов ЧПУ. Украинцы с образованием также могут рассчитывать на работу программистом или другим специалистом.

Среди самых популярных вакансий в Чехии – разнорабочие на предприятиях автомобильной или пищевой промышленности. Часто украинцы имеют возможность найти работу на предприятиях, являющиеся мировыми лидерами (немецкие, голландские корпорации) в своей сфере, и получить бесценный опыт сотрудничества с компаниями, определяющими тенденции развития промышленности.

Зарплаты в Чехии значительно выше, чем в Украине. Средняя зарплата в стране – около 1000 евро, но фактически она зависит от занимаемой должности. Так, на производстве консервов и полуфабрикатов разнорабочие получають 480-760 евро в месяц, на производстве автолюков – до 610 евро, а на производство автодеталей – 490 - 620 евро.

Специалисты могут рассчитывать на более высокие зарплаты. К примеру, сварщики могут получить до 1300 евро в месяц, программисты – свыше 2000 евро. Повара также получают достойные зарплаты. Одна из крупнейших сетей ресторанов предлагает 120 чешских крон (4,8 евро) в час! При этом, часто работодатели предлагают бесплатное жилье.

Польша: близка и знакома

Легальная работа в Польше привлекает украинцев простой процедурой трудоустройства, разнообразием вакансий и территориальною близостью. Согласно официальным данным, более 1 млн. украинцев официально работают, учатся и живут в Польше. Государство-сосед само старается привлечь украинцев, внося изменения в законодательство. Кроме того, с 11 июня в стране стало возможно работать на условиях "безвиза", имея только биометрический паспорт и приглашение от работодателя.

Еще одна важная особенность - средняя зарплата в Польше постоянно растет. Так, в прошлом году она составляла 4218,92 злотых (996 евро), а в апреле этого года – уже 4353,55 злотых (1028 евро). Однако, многие работники получают зарплату выше средней. Самыми затребованными вакансиями Польши являются работники торговли (зарплата -3000 злотых, около 711 евро), банков и других финучреждений (6600 злотых, 1570 евро). Среди затребованных специальностей - работники промышленной сферы, они получают 4952 злотых (1170 евро). Немного больше зарабатывают строители - 5 206 злотых (1300 евро). Сварщики получают до 4000 злотых в месяц (944 евро), что довольно мало по сравнению с Чехией.

Однако, есть вакансии в Польше, куда могут устроиться украинцы без знания языка и опыта работы. Обычно, в таких случаях зарплата зависит от выработки. Так, разнорабочие в среднем получают 9-13 злотых в час, ежемесячная зарплата – 2000-2500 злотых (472 -590 евро).

Латвия ищет специалистов

Латвия считается более развитой страной, чем Польша и Чехия. Однако, она не предлагает такой выбор вакансий, как данные две страны. Трудоустроится в Латвии могут в основном высококвалифицированные специалисты, такие как автомаляры, автомеханики, операторы ЧПУ, инженеры и т.д.

Средняя зарплата в Латвии составляет около 890 евро. Однако работа в этой стране предоставляет широкие возможности для наших соотечественников. Автослесарь может зарабатывать около 1200 евро, маляр от 1000 евро, сварщик и бетонщик-монтажник – до 2000 евро.

Таким образом, украинцы имеют возможность легально трудоустроиться в странах ЕС на разнообразные вакансии и получать достойные зарплаты согласно своей квалификации и желанию работать.

Материал подготовлен на основании статистических данных компании "Befind & North - Ukraine" , CEO Рудницкий Константин.