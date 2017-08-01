Спонсором хоккейной команды Florida Panthers стала компания Cooper&Hunter

Благодаря трансляциям матчей из известного спортивно-развлекательного центра BB&T, штат Флорида, c началом сезона 2017-2018 рекламу Cooper&Hunter увидят не только местные фанаты, но и поклонники хоккея во всем мире.

Спонсорский контракт предполагает присутствие бренда на различных информационных носителях, в том числе на бортах ледовой арены и на светодиодных лентах, а также поддержку хоккейных матчей команды Флорида Пантерз. Вскоре после начала хоккейного сезона 2017-2018, 26 октября 2017 г., состоится первое масштабное мероприятие при поддержке компании Cooper&Hunter — спонсорский вечер домашней игры «Florida Panthers».

«В партнерстве с одной из ведущих хоккейных команд в стране мы сможем привлечь потребителей со всей территории Соединенных Штатов и расширить осведомленность о нашем бренде среди поклонников хоккея во всем мире. Для Cooper&Hunter большая честь быть спонсором команды, которая проходит сейчас через множество перспективных преобразований, вместе с недавно присоединившимися к коллективу игроками и тренером, — сказала Янни Анджелес, вице-президент компании Comfortside LLC, эксклюзивного дистрибьютора климатического оборудования Cooper&Hunter в США И Канаде. — После исследования всех возможностей по спонсорству хоккея наш выбор пал на местную команду Флориды, которая находится в том же штате, где расположен наш главный офис и центр логистики. Флорида является одним из крупнейших рынков для поставщиков кондиционеров, и бренд Cooper&Hunter нацелен создать глубокие эмоциональные связи с поклонниками Florida Panthers».

«Наше партнерство с Cooper&Hunter является естественным, поскольку обе наши организации знают о том, как оставаться „крутыми“ (прим.: cool, в переводе с англ. — холодными) во Флориде, — сказал президент и главный исполнительный директор команды «Флорида Пантерc» Мэтт Колдвелл. — Мы рады сотрудничать с такой компанией как Cooper&Hunter, и надеемся на тесное партнерство с ними на протяжении долгих лет».

Несколько месяцев назад, после успешного партнерства с чемпионатом мира по хоккею, который проходил в Украине, Cooper&Hunter заявили, что хотят расширить спонсорство, связанное с этой игрой на льду. В то время как бренд Cooper&Hunter нацелен на масштабные глобальные проекты, его маркетинговая и коммуникационная стратегия направлена на локальные потребности в каждой стране, штате или регионе.

Скорость и мощь, надежность и выносливость, лед и прохлада, горячие эмоции и теплая атмосфера — все это общие черты техники Cooper&Hunter и игры в хоккей. Это партнерство также является частью социальной ответственности для компании Cooper&Hunter, которая прилагает постоянные усилия к содействию в развитии спорта, пропаганде здорового образа жизни.

О Florida Panthers (хоккейный клуб НХЛ):

«Флорида пантерс» входят в Атлантическое подразделение Восточной ассоциации Национальной хоккейной лиги (НХЛ), штат Флорида. Клуб является частью НХЛ с 1993 года. Домом для хоккейного клуба «Флорида пантерс», является BB&T Центр, принадлежащий Broward County BB&T. Центр является одним из лучших спортивно-развлекательных центров в мире, обслуживая Broward, Collier, Miami-Dade, Monroe и Palm Beach. Для получения информации о предстоящих событиях с участием клуба посетите сайт www.thebbtcenter.com.

О Cooper&Hunter:

Cooper&Hunter в течение 20 лет предлагает полный спектр климатического оборудования дистрибьюторам в более чем 30 странах мира. Количество продуктов, которые производятся под торговой маркой C&H (Cooper&Hunter), измеряется миллионами единиц. Cooper&Hunter стал знаком качества и надежности климатического оборудования, принося комфортные инновации в повседневную жизнь. Штаб-квартира Cooper&Hunter находится в США, г. Майами, штат Флорида.

Официальное представительство Cooper&Hunter в Украине:

Киев, пр. Голосеевский, 132, 18 эт.

+38 (044) 461-79-82

http://cooperandhunter.com