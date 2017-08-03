Цветы с поводом и без

Дарить цветы за последние пару лет стало не простой обязанностью к праздникам, а своего рода хорошим тоном, когда каждый букет заслуживает внимания, особенного подхода и мыслей о человеке. Дарить цветы теперь можно и нужно, не только к 8 марта и дню рождения, но и как знак внимания, приятный комплимент и даже в знак благодарности близкому человеку или коллеге. Почему бы и нет?

Вместе с нашими друзьями интернет-магазином DON PION расскажем вам, как выбрать букет-сказку, букет-мечту для праздника и просто так цветы для настроения почти круглосуточно в Киеве.

Желание дарить цветы!

Чтобы дарить цветы больше не нужно ехать на рынок или остановиться у первого перехода, а потом долго и мучительно стоять и выбирать, теряясь в цветочном разнообразии вокруг. Интернет-магазин www.donpion.ua устроен таким образом, что все букеты и охапки цветов поделены на специальные события и поводы, такие как - букет любимой, день рождения, поздравительные букеты, мужские букеты, весна, лето, vip розы, композиции из цветов - что непроизвольно сужает ваш выбор. Такие подборки составляются нашими флористами-дизайнерами, которые обладая опытом и практикой, хорошо понимают, какие цветы и по какому случаю уместно дарить. Кроме того, каждый из букетов обладает стилем и достоен называться авторским и индивидуальным. Вам не о чем волноваться, флористы-дизайнеры сайта уже сделали это за вас!

Удобная доставка

Еще один важный момент, который всегда огорчает и вызывает сложность - это доставка. Занятость, встречи и большие расстояния Киева часто тормозят наше желание подарить радость или выразить благодарность просто так. Услуга доставки снимает этот вопрос. Теперь, как бы далеко вы ни были, в командировке заграницей или в другом городе, на важном совещании или тренировке ваш букет всегда может быть доставлен в нужное время, и в нужный час адресату. Преимуществом доставки в DON PION - это бесплатная доставка по Киеву при заказе букета свыше 1200 грн.

Качество имеет значение

Цветы - конечно же, скоропортящийся продукт. Именно поэтому так важно покупать их в хорошо проверенном месте, где следят за их свежестью, правильностью ухода и качестве доставки. Интернет-магазин цветов DON PION имеет своих проверенных поставщиков цветов с ежедневными поставками свежайших цветов со всего мира. Каждый цветок принимается логистом компании, который убеждается в его качестве, в обратном же случае, возвращает поставщику. Все цветы содержатся при правильной температуре в специальных флористических холодильниках, букеты делаются исключительно за 2 часа до доставки, упаковываются и доставляются на авто курьерами, которые знают и умеют обращаться с цветами. Так что, никаких непредвиденных ситуаций просто быть не может. Цветы - это легкость и радость, которую гарантирует вам команда DON PION каждый день без перерывов и выходных.