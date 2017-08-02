Невидимый охранник: самые популярные датчики движения на украинском рынке

Датчик движения — это важная часть современной системы безопасности для дома, офиса, склада. Это компактное устройство практически незаметно внешне, но при этом обеспечивает постоянную охрану «вверенного» ему помещения. Техника автоматически реагирует на движущиеся объекты в поле зрения и подает сигнал тревоги на охранный пульт, видеорегистратор или смартфон пользователя. Специалисты гипермаркета безопасности «Безпека-Шоп» отвечают на вопрос, какой датчик движения купить, и рассказывают о популярных на рынке моделях.

Модели делятся на 2 категории, в зависимости от предполагаемого места установки:

· помещение;

· улица.

Лучшие датчики для помещения

Внутренние датчики предназначены для помещений с более-менее мягким микроклиматом — закрытых от уличной пыли и осадков, устойчивых к перепадам температур, воздействию прямого солнечного света. Для такого использования не нужна столь серьезная защита корпуса, как при наружной установке, поэтому цены на датчики движения этого типа обычно ниже, а их надежности для большинства случаев вполне достаточно.

В этой категории популярностью пользуется относительно простая и недорогая модель LC-100 PI канадского производителя DSC. В основе устройства находится инфракрасный сенсор, реагирующий на появление в зоне обзора движущегося источника ИК-излучения. Температура тела у людей гораздо выше, чем у окружающих предметов, благодаря чему они ярко выделяются. Прибор не требует внешней подсветки и прекрасно работает даже в полной темноте. Имеет специальный «иммунитет» от животных, что исключает возможность ложного срабатывания. Дальность действия — до 15 метров.

В качестве альтернативы также стоит привести модели Vidicon Bingo и Crow TLC-360. Последняя модель — самая дорогая в этой подборке, но при этом может похвастаться сферической камерой с углом обзора в 360 °С.

Надежные датчики для улицы

Изначально созданные для применения на открытом воздухе датчики отличаются повышенной устойчивостью к морозу, осадкам, пыли и другим неблагоприятным факторам. Правда, конкретные показатели влагозащиты и диапазон рабочих температур могут быть разными: это уже зависит от каждой отдельной модели. Но такие устройства более надежны и лучше защищены, чем внутренние.

В этой категории покупатели чаще всего останавливают выбор на модели Optex LX-802. Надежный корпус обеспечивает исправную работу техники даже при температуре от –35 °C вплоть до +50 °C, а максимальный допустимый уровень влажности — 95 %. Предусмотрена возможность регулировки оптимальной чувствительности. Благодаря фирменному экранированию техника выдерживает световой поток 50 000 люкс и более, что практически полностью исключает возможность срабатывания из-за прямых солнечных лучей или света фар авто. Устройства этой серии легко интегрируются в любую существующую систему безопасности, что во многом снимает вопрос, как подключать датчики движения.

В качестве альтернативы стоит привести еще одну востребованную среди покупателей модель Crow EDS 3000 с корпусом, защищенным по стандарту IP65 и специальной защитой от несанкционированного доступа.