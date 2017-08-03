Награждение защитников Луганского аэропорта

79 бойцам 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Доме офицеров вручили народную награду «За оборону Луганского аэропорта». Мероприятие проводилось с целью отдать должное украинским бойцам, которые продемонстрировали мужество и героизм при защите важного стратегического объекта — Луганского аэропорта.

Каждое такое мероприятие и отдельная помощь от волонтеров являются весомым элементом для поддержки украинских защитников и их реабилитации.

Событие организовано общественной организацией «Всеукраїнська спілка учасників бойових дій „Побратими України“» и общественной организацией «Добротворець».

Свои услуги по производству наград и медалей для бойцов АТО предоставила компания «Гарант и Партнеры», которая долгое время сотрудничает с государственными и общественными организациями и активно участвует в награждениях.

«„Побратими України“ — профессиональная организация, которая оперативно реагирует на военные действия, сложившихся в разных регионах Украины. Занимается сбором ресурсов, подключая различные источники для поддержки украинских военнослужащих. Сотрудничать с ответственными людьми всегда приятно», — комментирует менеджер по снабжению компании «Гарант и Партнеры» Александра Сенчурова.