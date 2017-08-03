Такое не должно повториться

Сохранить память о победе и ее цене над величайшим злом ХХ века – фашистским режимом – для будущих поколений является моральным долгом развитых стран, делом первостепенной государственной важности. Такое мнение высказал президент УСПП Анатолий Кинах, комментируя принятие парламентом Израиля Кнессетом закона о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне в качестве государственного праздника.

«Это государственный акт глубокого смысла, который помогает увековечить святую память о народном подвиге борьбы против фашизма, отдать дань освободителям, воспитывать в молодежи настоящий патриотизм. Именно такое отношение ко Дню Победы позволит избежать трагедий, которые стоили сотни миллионов жизней, и не должны повториться », – отметил Анатолий Кинах.

По его мнению, роль государства в воспитании патриотизма, содержащее уважение к прошлому, поклонение героизму дедов и прадедов, восстановление исторической правды, нельзя переоценить. Именно оно задает тон настроениям последующих поколений, отношения людей к собственной стране, ее судьбе, ее будущему. Именно это лежит в основе мотивации людей на самоотверженный труд ради лучшей жизни, строительство собственного государства. Решение Кнессета – хороший пример для других стран, где темой прошлого охотно спекулируют политики, не думая о пагубности таких действий для общественных настроений, «раскачивая лодку» общественного строя и мира.

«Мы должны представить, что без прошлого нет будущего. Украине нужно научиться жить в такой системе координат. Уважение к ветеранам, достойная государственная и общественная оценка великой победы, а главное – осознание, что человечество отвергает агрессию как средство международной политики, что заражение «коричневой чумой», посягательство на независимость, территориальную целостность и свободу других государств и народов недопустимо, невозможно, позорно – вот смысл государственного решения о великой дате ХХ века. Это еще и призыв, что совместными усилиями и борьбой современников такое ни в коем случае не должна повториться », – подытожил А.Кинах.