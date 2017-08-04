Квартиры в Киеве: тенденции рынка
Квартиры в Киеве: анализ цен и тенденций на портале Krysha.ua. Влияет ли на стоимость проживания наличие рядом станций метро? Какие типы домов наиболее популярны среди покупателей?
Большую часть предложений по продаже квартир в Киеве на всеукраинском сервисе Krysha.ua составляет старый жилой фонд, так называемая «вторичка». Объявления по новостройкам занимают всего одну десятую от общего количества.
Лето 2017: что происходит с ценами
Согласно анализу, проведенному интернет-энциклопедией недвижимости domik.ua, долларовая динамика цен на киевское жилье имеет следующий вид:
- трехкомнатные квартиры с отдельными комнатами поднялись в цене с начала года на 1,2%, в то время как помещения со смежно-раздельными комнатами предлагались дешевле на 8%. Апартаменты в домах «досоветских» времен подорожали на 6,1%;
- двухкомнатные квартиры летом в среднем предлагают на 0,5% дешевле чем в начале года;
- ставки на однокомнатное жилье поднялись на 0,2%.
Вторичный жилой фонд столицы состоит из следующих типов зданий:
- дореволюционные (досоветские);
- старые панельные дома;
- украинский кирпич;
- улучшенная кирпич;
- сталинки;
- старый кирпич;
- украинская панель;
- улучшенная типовая панель.
С начала года выросли цены в «дореволюционных» домах, зданиях типа «улучшенная кирпич» и «украинский кирпич». Другие типы зданий имеют стабильную стоимость квартир для продажи, либо демонстрируют негативную динамику.
Качественное жилье старой застройки в центральной части города не теряет спроса. Квартиры такого типа покупают с целью инвестиций или для собственного комфортного проживания в историческом и деловом центре столицы.
Стоимость апартаментов и расстояние до станций метро
В среднем с начала года, цены на квартиры возле станций метро снизились на 1,4%. Больше всего эти цифры в Подольском районе: помещения подешевели на 14%. Положительную динамику показывает только Печерский район: здесь к стоимости в начале года прибавилось почти три процента.
Наибольшее количество предложений продажи в июне — Позняки и Осокорки (11,56% и 8, 71%). Средняя цена — 26 и 30 тыс. грн/кв. м.
Средние цены в долларах в июне:
- однокомнатная — 45873;
- двухкомнатная — 77 269;
- трехкомнатная — 128 994;
- четыре и более комнат — 345649.
При покупке недвижимости существуют нюансы, которые необходимо уточнить до подписания договора. Например, кто прописан в квартире, дееспособность собственника, история жилья и его реальная стоимость. Небрежность в отношении этих «мелочей» может привести в лучшем случае к аннулированию договора купли-продажи, а в худшем — к потере собственных финансов.