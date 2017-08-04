Квартиры в Киеве: тенденции рынка

Большую часть предложений по продаже квартир в Киеве на всеукраинском сервисе Krysha.ua составляет старый жилой фонд, так называемая «вторичка». Объявления по новостройкам занимают всего одну десятую от общего количества.

Лето 2017: что происходит с ценами

Согласно анализу, проведенному интернет-энциклопедией недвижимости domik.ua, долларовая динамика цен на киевское жилье имеет следующий вид:

- трехкомнатные квартиры с отдельными комнатами поднялись в цене с начала года на 1,2%, в то время как помещения со смежно-раздельными комнатами предлагались дешевле на 8%. Апартаменты в домах «досоветских» времен подорожали на 6,1%;

- двухкомнатные квартиры летом в среднем предлагают на 0,5% дешевле чем в начале года;

- ставки на однокомнатное жилье поднялись на 0,2%.

Вторичный жилой фонд столицы состоит из следующих типов зданий:

- дореволюционные (досоветские);

- старые панельные дома;

- украинский кирпич;

- улучшенная кирпич;

- сталинки;

- старый кирпич;

- украинская панель;

- улучшенная типовая панель.

С начала года выросли цены в «дореволюционных» домах, зданиях типа «улучшенная кирпич» и «украинский кирпич». Другие типы зданий имеют стабильную стоимость квартир для продажи, либо демонстрируют негативную динамику.

Качественное жилье старой застройки в центральной части города не теряет спроса. Квартиры такого типа покупают с целью инвестиций или для собственного комфортного проживания в историческом и деловом центре столицы.

Стоимость апартаментов и расстояние до станций метро

В среднем с начала года, цены на квартиры возле станций метро снизились на 1,4%. Больше всего эти цифры в Подольском районе: помещения подешевели на 14%. Положительную динамику показывает только Печерский район: здесь к стоимости в начале года прибавилось почти три процента.

Наибольшее количество предложений продажи в июне — Позняки и Осокорки (11,56% и 8, 71%). Средняя цена — 26 и 30 тыс. грн/кв. м.

Средние цены в долларах в июне:

- однокомнатная — 45873;

- двухкомнатная — 77 269;

- трехкомнатная — 128 994;

- четыре и более комнат — 345649.

При покупке недвижимости существуют нюансы, которые необходимо уточнить до подписания договора. Например, кто прописан в квартире, дееспособность собственника, история жилья и его реальная стоимость. Небрежность в отношении этих «мелочей» может привести в лучшем случае к аннулированию договора купли-продажи, а в худшем — к потере собственных финансов.