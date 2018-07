Канал ПлюсПлюс подводит итоги за 5 лет

ПлюсПлюс - единственный анимационный канал в Украине, заинтересованность которым со стороны зрительской аудитории постоянно увеличивается уже пять лет подряд. Среднесуточная продолжительность просмотра целевой аудитории канала «Зрители 8-40 лет, вся Украина» выросла с 12 минут в 2012 году до 1 часа 14 минут - в 2017 году. Среди зрителей в возрасте 4-14 лет статистика еще более впечатляющая - среднесуточный просмотр телеканала детьми увеличился с 27 минут (в 2012 году) до 2 часов (в 2017 году), что является лучшим результатом среди всех телеканалов Украины.

В течение последних четырех лет ПлюсПлюс остается безусловным лидером просмотра среди детской аудитории 4-14 лет. Доля канала по аудитории «4-14 лет, вся Украина» в 2017 году достигла 16,3%, что является не только лучшим результатом среди всех украинских телеканалов, но и демонстрирует значительный отрыв от конкурентов - канал, занимает второе место в ТОП телеканалов Украины, имеет долю 10%.

«В команде ПлюсПлюс работают лучшие. За пять лет нам удалось собрать действительно супер-профессиональную команду - и это наша самая большая гордость. Конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. И уже первого сентября представим зрителям новый проект. Надеемся это будет - интересно, весело, познавательно и несколько неожиданно», - комментирует Иванна Найда, генеральный продюсер канала ПлюсПлюс.

На сегодня созданы три уникальных продукта собственного производства с несколькими сезонами: «Это наше и это твое», «Сказка с папой» и «Полезные подсказки».

ПлюсПлюс создал собственных анимационных брендовых героев, которые имеют имена, сказки, блоги и живут в собственном волшебном мире. Квадрик, Трикутя и Кружко хорошо известные среди аудитории и присутствуют также за пределами экрана.

Телеканал реализовал ряд лицензионных проектов с собственными героями, среди которых: 3D книга «Моя первая книга об Украине», большая раскраска «Приключения в мире ПлюсПлюс», серии книг от проекта «Сказка на ночь», наклейки на пасхальные яйца с изображением героев, мягкие игрушки-подушки с героями ПлюсПлюс, тетради с персонажами ПлюсПлюс и деревянный конструктор «Плюсотрасса мира ПлюсПлюс».

Гордость ПлюсПлюс - проект «Это наше и это твое». Это серия мультфильмов, которые в простой форме рассказывают юным зрителям о том, что интересного есть в Украине: уникальные факты, изобретения, невероятные природные ресурсы и тому подобное. По одобрению Министерства образования и науки Украины, мультфильмы рекомендованны к просмотру в начальных классах в День знаний, 1 сентября. В 2015-2016 годах в школах были проведены уроки на тему «Чем может гордиться украинец?» С использованием материалов «Это наше и это твое». С этого начался большой совместный проект ПлюсПлюс и МОН.

В результате проекта была проведена выставка детских рисунков в киевском Мыстецком Арсенале, которая стала национальным рекордсменом и была занесена в Национальный Реестр Рекордов. Выставка насчитывала более 5000 детских работ: рисунков, аппликаций, вышивок. Кроме этого, на основе детских историй было создано 25 серий нового сезона мультфильма «Это наше и это твое».

В 2015 году ПлюсПлюс стал обладателем национальной телевизионной премии «Телетриумф» в номинации «Программа для детей» за программу «Сказка с папой». В том же году канал получил премию Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за мультсериал к проекту «Это наше и это твое». Осенью ID телеканала ПлюсПлюс стали "The Best Of" на конкурсе Ukrainian Design в номинации TV/Promo & Film Motion Graphics.

В 2016 году телеканал второй раз получил премию «Телетриумф» в номинации «Лучшая программа для детей» за проект «Это наше и это твое. Глазами детей ».

Кроме этого, проект телеканала «Это наше и это твое. Глазами детей» получил серебро уважительной маркетинговой награды Effie Awards Ukraine 2016.

Команда ПлюсПлюс уже начала подготовку к старту осеннего сезона. Впереди новые достижения и приятные сюрпризы для маленьких зрителей.