Грандиозное завершение XV Юбилейного всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры" состоялось в Скадовске

За три дня фестиваль «Черноморские игры» принес настоящую радость не только конкурсантам, но и маленьким жителям и гостям Скадовска. Увлекательные конкурсы, игры, дискотеки – все эти активности происходили на специальной площадке «ФРУЗЗІ GAMES» на набережной. Сказочные герои увлекали внимание юных зрителей, не оставив в стороне никого. Дети смогли проявить себя в веселых эстафетах, творческих конкурсах, а родители искренне поддерживали их.

В этом году стать зрителями фестиваля смогли даже те, кто не был в это время в Скадовске. Во все фестивальные дни осуществлялись прямые включения и телетрансляция на канале М1 и интернет-трансляция «Черноморских игр». Также в течение фестиваля работал детский пресс-центр, где юные журналисты оперативно информировали социальные сети о всех интересных событиях.

В рамках завершающего дня по улицам города к главной сцене прошло карнавальное шествие. А начался праздничный концерт презентацией песни о фестивале от мультиартиста МONATIKa, которую участники шествия вместе со зрителями на набережной поддержали грандиозным флешмобом.

Первой поздравила всех участников, суперфиналистов и гостей юбилейных «Черноморских Игр 2017» первая леди Украины – Марина Порошенко, письменное обращение от которой зачитал ведущий с главной сцены Скадовска.

А дальше начался самый волнующий этап – борьба за Гран-при - главный приз фестиваля.

Хотя в состав жюри «Черноморских Игр» вошли опытные деятели отечественного шоу-бизнеса, им пришлось нелегко, выбирая лучших из лучших. Почетный член жюри, член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль прокомментировал вокальные соревнования так: «Черноморские игры – это настоящая борьба, это конкурс, который создан не ради того, чтобы развлекать зрителя и жюри. Этот конкурс для того, чтобы именно здесь дети получили новые ориентиры - как держаться на сцене, как выступать, как иметь харизму, чтобы держать зрителя до конца».

Все суперфиналисты «Черноморских Игр 2017» были награждены наградой фестиваля - «Золотым дельфином». Как отметил член жюри, композитор Руслан Квинта, «эти юные дарования отдали нам самое главное, что у них есть – чистоту, искренность, настоящие эмоции, и они заслуживают на самые громкие аплодисменты».

Композитор сделал необычный подарок маленькой исполнительницы народного пения Веронике Морской: «Лишь один раз в своей жизни я подарил песню. Это была София Ротару. Вторую песню я подарю тебе».

Растрогала всех присутствующих член жюри, народная артистка Украины Тина Кароль: «Быть здесь для меня – откровение. Когда маленькой девочкой я стояла на этой сцене, и заняла 3-е место. Но это ничего не значит, ведь для меня самое главное - это целеустремленность, стремление, труд и упорство. Самое важное – это ваша внутренняя победа, верьте в себя, и мои вам аплодисменты сегодня!».

Вручая Гран-при «Черноморских игр 2017», основатель фестиваля Николай Баграев обратился ко всем суперфиналистам: «Дети называют «Черноморские Игры» сказкой на берегу Черного моря, которую мы создаем ради самых талантливых детей страны, ради осуществления самых заветных мечтаний и воплощения добрейшего сказки! Дети, запомните, вы все - уже победители! Пройдет всего несколько лет, и вы будете выступать на этой сцене как звездные гости», - отметил он. Также победительница получила специальный приз от Марины Порошенко.

Все три дня фестиваля на главной сцене Скадовска работал «звездный десант». Своими выступлениями детей порадовали и зажгли их кумиры, большинство из которых в свое время были победителями и лауреатами «Черноморских игр» - Тина Кароль (Лауреат «Черноморских Игр» 1999), Владимир Ткаченко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Наталья Карпа, Ростислав Тодореску (Гран-при «Черноморских Игр» 2009), TARABAROVA, TAYANNA, OPEN KIDS, MY REE (1-я премия «Черноморских Игр» 2009), Потап, Настя Каменских (Гран-при «Черноморских Игр» 2004), Оля Полякова, Мария Яремчук, ALEKSEEV, MICHELLE ANDRADE, Анюта Славская, Индира (1-я премия «Черноморских Игр» 2002), POSITIFF, Надя Дорофеева (1-я премия «Черноморских Игр» 2004), MONATIK, DZIDZIO.

Завершающим аккордом XV Юбилейного Всеукраинского Благотворительного Детского Фестиваля прозвучал гимн «Черноморских Игр» , который пел уже весь Скадовск – конкурсанты, победители, звездные гости, жюри и зрители.

Напомним, что XV Юбилейный Всеукраинский Благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" проходил при поддержке Херсонской областной государственной администрации и Херсонского областного совета.

На протяжении всех этапов фестиваля членами жюри были: Валентин Коваль (постоянный член жюри фестиваля, член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Сергей Кузин (член совета директоров «ТАВР медиа», музыкант, ведущий радио Roks), Руслан Квинта (композитор, музыкальный продюсер), Елена Мозговая (продюсер), Алена Савинова (преподаватель вокала), Сергей Перцев (генеральный директор канала М1), Натела Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Виталий Дроздов (генеральный продюсер «ТАВР медиа», генеральный директор «Хит Fm»), Олег Бондарчук (режиссер, продюсер), Анастасия Каменских, Алексей Потапенко, Надежда Дорофеева, Алексей Завгородний (Позитив), Тина Кароль, Михаил Хома (DZIDZIO).

Статистика фестиваля

В конкурсном отборе «Черноморских Игр» приняло участие около 400 детей. Еще около 3000 стали участниками развлекательных и игровых программ.

За три фестивальных дня концерты посетили более 60 000 зрителей.