"Покупон" предлагает скидки на водный аттракцион "Water Hill" на ВДНХ

Длина горки достигает 150 метров, высота — 11 метров. Спускаться самостоятельно можно с 8 лет или при росте выше 120 см. Кататься на аттракционе можно на надувном круге или без него. Для максимального комфорта организаторы «Water Hill» дают круги в прокат: стоимость услуги — 30 грн, залог составляет 70 грн. При повреждении круга залог не возвращается. Посетители водной горки также могут кататься и на своем круге. Для детей до 8 лет и ниже 120 см работает горка длиной 15 метров.

Организаторы запрещают кататься в ювелирных украшениях или с камерой «GoPro», потому что отдыхающие могут легко повредить надувной аттракцион.

На сайте Pokupon.ua регулярно появляются выгодные предложения для посетителей аттракционов и аквапарков. Акции и скидки помогут желающим максимально выгодно спланировать свой отдых. Благодаря акции на водный аттракцион «Water Hill» можно сэкономить 66 грн в будний день и 102 грн в выходной.

«Покупон» также предлагает акционные и скидочные купоны в аквапарки Киева. В летнюю жару все больше людей предпочитают такой вид отдыха. Выбирая между «Dream Island» и «Терминал», стоит определиться чего ожидать от каждого из них.

Аквапарк «Dream Island» построен в тематике Юрского периода. Своими инсталляциями он заинтересует и детей, и взрослых. На территории расположены водные горки, детская зона, аквабар, джакузи, бассейн для водного поло. Также есть релакс-зона, на которую отдельно распространяются скидки и акции.

Единоразовое безлимитное посещение релакс-зоны и сеансы гидромассажа стоит 590 грн, а со скидкой от «Покупона» — всего 199. За 5 сеансов с купоном можно заплатить 885 грн — это сэкономит 2065 грн, потому что регулярная цена на гидромассаж и услуги релакс-зоны составляет 2950 грн.

Аквапарке «Терминал» ориентирован на более активный отдых: в нем много горок и бассейнов. Кроме этого, есть SPA-зоны и открытая терраса.

Чтобы стать регулярным клиентом одного из аквапарков, стоит посетить оба. Каждый обустроен с учетом индивидуальных потребностей посетителей — есть детские площадки, фуд-зоны, релакс-центры и места активного отдыха.

«Покупон» поможет максимально сэкономить семейный бюджет: на сайте регулярно обновляются скидки и акции, которые доступны в разделе «Аквапарк Киев».