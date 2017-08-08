В этом году Converse Chuck Taylor All Star Top празднуют юбилей — 100 лет.

Несмотря на такой огромный отрезок времени, спрос на знаменитые кеды не падает.

Если говорить о самых знаменитых кедах в мире, нельзя обойти стороной Converse Chuck Taylor All Star Top. Эта модель обуви завоевала любовь миллионов и доказала, что лучше нее не было и не будет.

Начнем с того, что такой вид обуви как кеды, пользуется огромной популярностью уже сотню лет. Самым прославленным брэндом за всю историю существования данной обувки является Converse, основанный в 1908 году. Главой компании и ее идейным вдохновителем стал Маркус Конверс.

С момента появления фирмы Converse было создано множество моделей кед. Но лучшей из них признана Chuck Taylor All Star Top.

Нырнем в истоки появления знаменитых кед

Как ни странно, первыми Converse Chuck All Star Top увидели не фирменные салоны компании, а специализированные баскетбольные магазины. Произошло это в 1917 году. Там они и пылись на протяжении 2 лет, не пользуясь особым спросом. Но, как и в жизни людей, в существовании обуви также происходят интересные случаи, в результате которых полностью меняется их судьба. Так произошло и с конверсами, которые совершенно случайно заметил Чак Тейлор, один из лучших баскетболистов в то время.

Chuck All Star так понравились спортсмену, что он стал обувать их почти ежедневно. Кроме того, Чак даже принял участие в рекламных акциях по поводу данной модели. Именно благодаря именитому баскетболисту в имени конверсов появилась приставка Taylor. На этом его вмешательство в дальнейшее развитие модели не закончилось. Подпись Тейлора стала ее фирменным лейблом и красуется в виде оригинальной нашивки на боковой части обуви.

Такие разные конверсы Chuck Taylor All Star Top

После уверенного взлета на рыночных площадках началось масштабное производство Converse Chuck Taylor. Стоит отметить, что данные кеды выпускаются не только в разной цветовой гамме, но имеют также три вида форм. В зависимости от подъема конверсы делятся на высокие, средние и низкие.

Что же по поводу материалов, то тут также есть свобода выбора. Можно приобрести как самые обычные матерчатые кеды, так и кожаные или замшевые. Невероятно, но в продаже находится даже конопляная обувь этой модели. Если вы думаете, что все кеды имеют шнуровку, то глубоко заблуждаетесь. Есть модель и без нее: этот дизайн разработал сам Тейлор в 1969 году.

Но у всех конверсов есть и общая черта: все они имеют 2 отверстия на подошве. Им предназначена важная миссия — надежная фиксация ног. Это обеспечивает значительное уменьшение травм спортсменов и повышает безопасность их движений во время игры. Но Chuck Taylor All Star Top играют серьезную роль не только в жизни баскетболистов, но и многих других людей.

Как повлияли Converse Chuck All Star на ход истории

Конечно, кажется, что обувь никаким образом не могла изменить исторические события и повлиять на развитие мира. Но конверсы доказали обратное. Chuck Taylor All Star Top стали главным атрибутом множества культур. Особенно они пришлись по душе таким неформальным представителям общества, как панки. Участники многих музыкальных панк-групп носили данную модель кед, которая стала частью их образа. Среди самых известных среди них были Ramones, а также Blondie, которые в конце 1970-х выходили на сцену только в All Star. Популярность этой модели резко возросла в 1990-х годах. Конверсы стали частью стиля фанатов гранжа.