Украинская гордость отельного бизнеса

Несмотря на все проблемы, которые переживает наше государство, мировой турист возвращается в Киев. Согласно статистике посещения иностранцами столицы за первые три месяца года, по сравнению с 2016 годом их количество выросло на 33%. В этот период столицу посетило 283,4 тыс туристов (для сравнения - почти 212 тыс в 2016 г.).

В целом по году ожидается 1,5 млн иностранных гостей. Таким образом, город приближается к показателям 2012-2013 гг. - последних до аннексии Крыма и конфликта на Донбассе. Тогда в среднем эта цифра составляла 1,5-1,7 млн ​​иностранцев. И это уже не бледное пятно на туристической карте мира, а четкие очертания интересной для путешественников столицы.

Положительная динамика радует, однако вызывает вопросы способность города «переварить» такое количество иностранных гостей. В подобных случаях принято считать количество гостиничных номеров на 1000 жителей.

Например, в Будапеште 10.85 номеров на 1000 жителей, в Варшаве - 6,2, в Бухаресте - 5,46, в Загребе - 4,52, в Киеве (даже с учетом отелей, введенных в эксплуатацию накануне ЕВРО 2012) данный показатель с трудом приближается к 3,6.

Если говорить точнее, то согласно уточненных данных ГУ статистики Киева и управления туризма КГГА, в 2016 году в городе функционировало 167 объектов, предоставляющих услуги временного размещения людей общей вместимостью 18 636 мест. Среди них туристам и гостям города предлагаются гостиницы разных категорий, 27 действующих комплексов апартаментов, порядка 50 малых отелей на 20 и менее номеров, 36 хостелов, общежития гостиничного типа, санатории и другие средства размещения, не отвечающие современным стандартам.

Эти цифры прилично отличаются от данных управления туризма столицы, согласно которым в Киеве зафиксировано 12 258 гостиничных номера. Примечательно, что из них гостиницы 1-2 звезды и неклассифицированные составляют 30,0%.

Однако данные государственной службы статистики в целях исследования использовать нецелесообразно. Они отражают лишь общую вместимость номерного фонда, а не качественную составляющую.

Нам удалось пообщаться с фундатором украинского апарт-отельного бизнеса, основателем и управляющим компании «Ukrainian Hotel Management» (далее - «UHM») - Владиславом Корик. Компания специализируется на услугах в сфере создания, управления и развития отельного, апарт-отельного бизнеса. По данным аналитиков компании, общий номерной фонд гостиниц в Киеве составляет чуть более 10 000 номеров (около 100 гостиниц). При этом девять гостиниц в сегменте верхнего и среднего ценовых диапазонов находятся под управлением международных сетевых операторов. Всего под управлением международных гостиничных операторов в Киеве функционирует 64% отелей категории 5*, 26% - отелей категории 4* и 12% отелей категории 3*. В составе же локальных сетевых операторов эти цифры составляют 36%, 16%, 2З% соответственно.

Что касается новых объектов, в прошлом году была введена в эксплуатацию только одна гостиница в столице – проект сети «Reikartz» под брендом «Raziotel», с номерным фондом 78 номеров. Но, похоже, это только первая ласточка.

Несмотря на кризис, эксперт рынка отмечает ряд положительных причин для роста гостиничного сектора. Евровидение, Чемпионат мира по хоккею положительно сказались на имидже города и страны и оживил работу турагентств. Впереди – финал Лиги Чемпионов УЕФА, который примет Киев в следующем году. Результаты исследования компании – «UHM», показали, что наибольший прирост отелей, открывшихся за последние годы, произошел в высоком ценовом сегменте 4*-5*. В свою очередь это служит в некоторой мере причиной перенасыщения рынка, ценовым войнам, а также сглаживания границы цен между категориями 4*-5* и 4*-3*.

Как заметил Владислав Корик, Киеву не хватает качественного современного предложения в среднем ценовом сегменте. В частности, гостиниц категории три звезды, в максимальной степени соответствующие балансу потребительских ожидания по цене и качеству.

Не удивительно, что несколько ведущих американских и европейских отельных операторов в категории 3*- 4* уже заинтересовались украинским рынком. В частности, уникальной для постсоветского рынка отельного бизнеса - управленческой моделью, интеллектуальные права на которую принадлежат компании - «Ukrainian Hotel Management». Как сказал, собеседник, его компания ведет переговоры о совместной реализации проектов на постсоветском пространстве с двумя американскими и одним европейским операторами.

Привлечение якорного инвестора станет сверхположительным сигналом для рынка. Ведь обычно он подтягивает за собой других инвесторов и смежные отрасли. Тогда уже можно будет говорить о гостиничном рынке столицы не о как потенциально, а как реально интересным для иностранного бизнеса и туриста.