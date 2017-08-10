Чистка ноутбука летом обязательна

В жаркое время года ноутбук может сильно греться, шуметь и зависать из-за накопившейся внутри пыли, шерсти и мусора, что может привести к поломке.

Частой причиной перегрева ноутбука служит, как ни странно, пыль. Она забивается в вентиляционную решетку, во внутреннюю систему устройства и не позволяет холодному воздуху в полном объеме циркулировать внутри гаджета. Как результат, процессор начинает тормозить, шумит кулер, ноутбук без видимой причины отключается, на экране появляются шумы и рябь. Справиться с возникшей проблемой просто: здесь необходима чистка.

Внимание! Специалисты не рекомендуют проводить чистку ноутбука самостоятельно, внутри техники находится центральный процессор, мосты, видеочипы, которые легко зацепить и повредить. Если нет понимания устройства ноутбука, необходимо воспользоваться услугами сервисного центра.

Как бороться с перегревом: профилактические меры

- Работайте за ноутбуком на твердых поверхностях, мягкие ткани могут закрывать вентиляционное отверстие. Если комфортнее работать на кровати — используйте специальную подставку.

- Не забывайте отдавать технику на чистку в сервисный центр. Пыль накапливается внутри устройства и служит первой причиной перегрева техники.

- Система охлаждения со временем приходит в негодность. Ее можно заменить в сервисном центре или приобрести подставку с вентилятором.

- Существует ряд утилит, позволяющих отслеживать температуру ноутбука, также эти сведения находятся в БИОСе.

- Из-за перегрева техники могут перегореть комплектующие. Если вы замечаете, что ноутбук становится горячее, чем обычно, обращайтесь в сервисный центр. Своевременная диагностика поможет предотвратить серьезные последствия, к тому же чистка ноутбука Киев стоит значительно дешевле, чем ремонт «внутренностей» ноутбука.

Что входит в услугу чистки ноутбука?

Перед началом процедуры специалисту нужно узнать модель и бренд ноутбука. От этого будет зависеть общая стоимость услуги.

Далее начинается этап разборки устройства. С помощью специальных инструментов работники сервисного центра получают доступ к материнской плате, устраняют пыль, в случае необходимости проводится замена термопасты на видеокарте и процессоре гаджета. В процессе эксплуатации термопаста высыхает и нуждается в замене.

За данной услугой вы можете обратиться в сервисный центр FixPc или вызвать мастера на дом. Телефон центра: (044) 578-03-44. Здесь работают профессионалы, которые качественно и надежно проведут весь комплекс работ.