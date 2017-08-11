Компании DND Group отметила 10 лет успешной работы

Компания DND Group специализируется на изготовлении столешниц, барных стоек, лестниц, подоконников и других изделий из искусственного акрилового и кварцевого камня. Ассортимент предприятия постоянно расширяется. Посмотреть каталог готовых работ можно на официальном сайте — dndgroup.com.ua. Также компания занимается изготовлением эксклюзивной корпусной мебели под ключ.

Особенности изделий из искусственного камня от компании DND Group

Изделия из искусственного камня имеют массу преимуществ. Неудивительно, что сегодня данный материал стал достойной альтернативой натуральному камню.

Помимо того, что изделия из искусственного камня изготавливаются вручную и являются эксклюзивными, они:

- экологически чистые и безопасные;

- устойчивы к царапинам, ударам и различным механическим воздействиям;

- имеют непористую структуру (в отличие от натурального камня), что предотвращает проникновение грибка, бактерий, грязи;

- химически инертны;

- принимают температуру окружающей среды;

- гигиеничны — легко поддаются очистке.

Компания DND Group предлагает широкий выбор изделий из акрилового, кварцевого камня и искусственного мрамора. Важным критерием изделий от этого предприятия является высокое качество, достигнуть которого удалось благодаря сотрудничеству с надежными поставщиками, а также использованию новейшего немецкого оборудования.

Компания «ДНД Групп»: преимущества сотрудничества

Многолетний опыт работы компании позволил создать дружную команду профессионалов, наладить и организовать производственные процессы для успешной реализации проектов в кратчайшие сроки, независимо от сложности.

Компания DND Group нацелена на взаимовыгодное сотрудничество и предлагает изготовление изделий из искусственного камня любой сложности в максимально сжатые сроки в соответствии со строгими стандартами качества ISO.

Преимущество работы с компанией «ДНД Групп» заключается в полном техническом цикле производства. Специалисты компании выполняют весь спектр работ, от замеров до установки. Клиент получает консультационную поддержку на всех этапах выполнения заказа.

Цена изделия зависит от модели и марки композита, геометрии и сложности проекта. Рассчитать точную стоимость помогут консультанты. Компания DND Group гарантирует качество и высокий уровень обслуживания.

Справка:

Компания DND Group — украинское предприятие, которое занимается полным циклом производства изделий из искусственного камня, а также корпусной мебели. Особенностями компании являются высокое качество и доступные цены.

Контакты:

Киев, пр. Победы, 67, корп. «В», оф. 214

+38 (095) 488-10-33

info@dndgroup.com.ua