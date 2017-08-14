ТМ OPTIMEAL - суперпремиальные рационы для кошек и собак

Сытый и полный энергии питомец – вот всё, что нужно его хозяину для полного счастья. Неопытные заводчики достаточно часто подкармливают своих домашних любимцев едой, которую употребляют сами. Они не осознают, что (особенно для породистых кота или собаки) подобные угощения могут неблагополучно сказываться на общем состоянии четвероногих друзей. ТМ OPTIMEAL поможет не допустить, чтобы питомец пострадал из-за неправильно подобранной для него еды.

Особенности предлагаемой продукции

Товары бренда – это уникальное сочетание питательных веществ с полезными микроэлементами. Продукция класса суперпремиум состоит из:

· мяса сельскохозяйственных млекопитающих;

· продуктов растительного происхождения;

· дополнительных аминокислот;

· витаминного комплекса.

Благодаря этим продуктам каждый заботливый владелец кошки или собаки сможет самостоятельно, или с помощью ветеринара, подобрать для домашнего любимчика подходящий рацион. Его составляющие можно заменять, если знать особенности организма своего животного.

Каким животным подходят такие корма?

Суперпремиальные корма представляют собой рационально разработанное питание высокого качества. Что характерно, даже привередливый к еде питомец не сможет отказаться от ароматного и вкусного перекуса. Полнорационный корм подходит для кормления животных любого возраста. Кроме того, он может стать незаменимым, если организм имеет какие-либо особенности или отклонения.

Какую роль играет специальный корм на отдельных этапах жизни питомцев?

Питомцы не прочь как следует подкрепиться, будь то щенок, котёнок или зрелая особь. Питание высшего класса позволит им насытиться и подзарядиться должным объёмом энергии.

Корма рассчитаны на заботу об организме домашнего любимца на всех этапах его развития:

1. Когда животное в юном возрасте, оно тратит большое количество сил на бег и подвижные игры. Кроме того, оно нуждается в поддержании мышечного тонуса на хорошем уровне. Это как раз обеспечивает суперпремиальная еда.

2. В зрелом возрасте питомцы нередко переносят различные болезни и аллергии. В этом случае задача кормов – проследить, чтобы пищеварительная система нормализовалась после перенесения организмом того или иного недуга. Существуют специальные товары для беременных, а также кормящих собак и кошек, включающие в себя незаменимые вещества для мамы и её потомства.

3. Когда приходит старость, здоровье собак и котов часто ухудшается. Продлить хорошее состояние организма помогают корма, которые не нужно разжёвывать. К ним относятся паштеты и консервированная пища. Главные её ингредиенты направлены на сохранение здоровья сердечно-сосудистой системы, а также - на улучшение иммунитета.

Высококлассный корм исключительного качества станет идеальным выбором для приёма пищи вашим пушистым любимчиком. Такое меню – хороший сытный вариант для ежедневных перекусов.