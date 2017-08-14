Как выбрать шторы

Когда гости заходят в комнату, то в первую очередь смотрят на окно. Ведь оно привлекает своим внешним видом, а также находящимся по ту сторону пейзажем. Правильно оформленное окно подчеркивает стиль помещения, придает ему завершенности. И в этом помогают шторы. Их используют не только для защиты от солнечных лучей или любопытных взглядов, но и в качестве элемента для оформления интерьера. Грамотно подобранные занавески увеличивают высоту потолка, меняют форму окна, подчеркивают хороший вкус владельцев. Но выбрать ткань для штор – задача не из простых. Ведь существуют определенные правила, которые нужно соблюдать.

Чтобы облегчить вам эту задачу, ниже приведены несколько советов о том, как грамотно подобрать шторы.

5 рекомендаций, которые помогут выбрать стильные шторы

При оформлении окон необходимо учитывать различные параметры (габариты комнаты, высоту потолков, стиль оформления) и в зависимости от этого подбирать занавески:

1. Для маленьких комнат отличным вариантом считаются легкие шторы. Если хотите создать эффект плотных занавесок, можно сделать многослойную композицию, используя прозрачную ткань.

2. Для помещений с низкими потолками выбирайте однотонные шторы. От ламбрекенов в данном случае лучше отказаться. Для комнат с высокими потолками идеально подходят длинные модели со сборками.

3. Карниз от одной стены к другой визуально увеличивает помещение, а при наличии вертикальных полос потолок кажется более высоким. Шторы с горизонтальными полосками создают комфортную атмосферу в высокой и узкой комнате, зрительно делая ее более низкой.

4. Если хотите сделать интерьер прохладным, используйте занавески серых, голубых или фиолетовых оттенков. А добавить новых красок в комнате помогут шторы красного, желтого и терракотового цветов.

5. Выбирайте занавески, которые будут светлее или темнее, чем стены – так они не потеряются в интерьере.

Если любите разнообразие, можете немного поэкспериментировать со стилем оформления. Например, летом – повесить занавески из тонкой хлопчатобумажной ткани, а зимой – плотную модель теплых оттенков. Это привнесет нотки свежести в интерьер помещения.

Какого цвета лучше выбрать шторы?

Цвет занавесок настолько же важен, как и фасон. Но строгих правил касательно его выбора нет – главное, чтобы шторы гармонично смотрелись в комнате.

Если не собираетесь нанимать дизайнера, тогда придерживайтесь простых рекомендаций:

- подбирайте занавески в тон обивки мебели, а не под цвет обоев (ведь переклеивать их нужно гораздо чаще, чем заказывать новый диван);

- если не можете определиться с цветом – выбирайте нейтральные оттенки (в данном случае можно легко сменить оформление помещения, не меняя шторы);

- если хотите акцентировать внимание на окне – присмотритесь к ярким шторам в клеточку или полоску.

И не забывайте, что впечатление о комнате напрямую зависит от цветовой гаммы. Грамотно подобранные шторы помогут визуально увеличить маленькую кухню, уменьшить просторную гостиную и создать комфортную домашнюю атмосферу.