Два украинских фильма получили награды на кинофестивале в Локарно (Швейцария)

В конкурсе юбилейного 70-го международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария) участвовало сразу два украинских фильма – короткометражная лента Павла Острикова «Выпуск '97» и украинско-итальянская лента режиссера Андреа Маньяни «Изи». Фильмы получили награды на одном из самых престижных кинофестивалей мира.

Поддержать украинских участников в Локарно приехал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Он отметил, что до конца года в Украине состоятся премьеры 12-ти фильмов отечественного производства. Все они частично или полностью имели государственную поддержку и финансировались за счет средств государственного бюджета Украины.

«Это невероятно насыщенный украинскими премьерами на международных кинофестивалях год. Третий фестиваль подряд включает по две украинские ленты в конкурс – Канны, Карловы Вары и вот теперь Локарно. И это все фестивали группы А – то есть самые престижные, самые переборчивые. Мой фонд последние 5 лет занимается продвижением украинского кино за рубежом, и мне особенно приятно видеть первые результаты этой работы. Я всегда говорю – у нас необычайно талантливый народ. У нас невероятно талантливые режиссеры, актеры, операторы. И призы, которые они получают на мировых кинофестивалях – яркое тому свидетельство», - отметил меценат Игорь Янковский.

Так, фильм молодого киевского режиссера «Выпуск '97», был представлен в программе «Леопарды будущего» (Pardi di Domani). Для участия в этой секции кинофестиваля отбирают короткометражные ленты начинающих режиссеров, которые еще не создали полнометражных фильмов. История об одиноком телемастере была хорошо встречена зрителями и стала лучшим короткометражным фильмом по версии Молодежного жюри, получив Premio Giuria dei Giovani. Департамент образования, культуры и спорта кантона Тичино (Швейцария) премировал победителя суммой в 1500 швейцарских франков.

Настоящей сенсацией кинофестиваля в Локарно стала украинско-итальянская лента «Изи», в которой одну из ролей сыграл известный отечественный актер Остап Ступка. Уже на премьере зрители выстроились в огромную очередь, чтобы попасть в самый большой крытый зал Локарно. Программная дирекция кинофестиваля в связи с беспрецедентными аншлагами на фильм (премьера 3000 мест и два показа по 500 мест были раскуплены в рекордные сроки), организовала дополнительный показ этой ленты. И каждая демонстрация картины заканчивалась бурными аплодисментами.

В итоге исполнитель роли главного героя – Изи – известный итальянский актер Никола Начелли был награжден престижной премией независимых критиков Boccalino d'Oro в категории «Лучший актер».

Лента была создана при поддержке Госкино Украины, Министерства культуры Италии и регионального аудиовизуального фонда Фриули-Венеция-Джулия. Производством занимались компании Fresh Production Group (Украина), Вartlebyfilm и Pilgrim Film (Италия).

На самом деле в Локарно показали не два, а три фильма с украинским участием. В рамках кинофестиваля состоялся специальный показ военной драмы Иней (Frost) режиссера Шарунаса Бартаса.

Международный кинофестиваль в Локарно считается четвертым по важности после Канн, Венеции и Берлина европейским кинофестивалем. Всеукраинский благотворительный фонд Игоря Янковского совместно с Общественной организацией «Инициатива во имя будущего» при поддержке Госкино Украины обеспечил возможность режиссерам, актерам и другим членам съёмочных групп фильмов «Выпуск '97» и «Изи» посетить международный кинофестиваль в Локарно и принять участие в его работе.

Также, после премьеры фильма, совместно с итальянскими коллегами была организована вечеринка в честь участия Украины в престижном киносмотре. Непринужденную атмосферу встречи на открытых верандах ресторана La Calambera не испортил даже проливной дождь. Гостей украинской вечеринки радостно принял у себя зал Teatro Paravento, который находится в двух шагах от главной сцены кинофестиваля – кинозала под открытым небом на Piazza Grande. Посетившие вечеринку украинские и итальянские кинопродюсеры обсудили дальнейшие планы по созданию совместных фильмов.

Благотворительный фонд Игоря Янковского и Общественная организация «Инициатива во имя будущего» в партнерстве с Госкино Украины неоднократно проводили бизнес-ланчи и торжественные приемы на крупнейших международных кинофестивалях: в Каннах, Карловых Варах, Берлине, Таллине. Также они организовывали Дни украинского кино за рубежом: в Мюнхене, Париже, Лондоне, Амстердаме, Будапеште и Риме. Результатом проведения подобных встреч является плодотворное сотрудничество украинских продюсеров и режиссеров, новые фильмы, снятые в копродукции, а также появление украинских кинопремьер в национальном и международном прокате.