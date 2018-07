Coffee time: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании?

Компания «Небесна Криниця» совместно с международным лидером по производству и поставке кофе Jacobs Douwe Egberts (Якобз Дау Эгбертс) представляет специальное пакетное предложение для офисов: кофе, новые кофе-машины, ингредиенты, вода, сервис и обслуживание – и все это от одного поставщика. Основное преимущество предложения – кофе по лучшей цене от производителя и абсолютно новые кофе-машины в аренду.

Вкусный кофе – это декларация статуса компании для сотрудников, гостей и клиентов. Кофе важен для бизнеса, потому что является частью комфортного рабочего пространства, способствует развитию чувства лояльности к компании, создает репутацию сервисной компании. Небесна Криниця и Jacobs Douwe Egberts помогут вам сделать кофе преимуществом вашей компании.

Приготовление вкусного кофе зависит от трех ключевых составляющих: зерен стабильного качества, надежной кофе-машины и регулярного сервиса. Именно это мы предлагаем со швейцарской кофе-машиной Barista One.

Современные машины Barista One только появляются на рынке Украины и являются образцом нового уровня качества пользования. Barista One – кофе-машина, которая может работать и на сухом, и на живом молоке, идеально подходит для офисов, где работает 50+ людей. Кофе-машина Barista One – это до 22 видов напитков качества, как у бариста, это быстрота и удобство пользования, эксклюзивный интуитивный интерфейс, 7-дюймовый сенсорный экран, автоматический уход и гигиеничность. Машина готовит кофейные напитки, горячий шоколад и какао. Арендуя кофе-машину у нас, вы можете быть уверены в качественном сервисе и поддержке 24/7, а в рамках программы лояльности вы получите бонусы, комплименты к кофе и новинки.

Для небольших офисов мы также предлагаем аренду новой компактной кофе-машины Delonghi Ecam (на офис 15-25 людей), которая позволяет готовить качественный кофе с настройками граммажа, температуры и помола зерен. Основные преимущества кофе-машины в данном классе: автокапучинатор, запатентованная Delonghi система заваривания кофе, энергоэффективность машины и автоматичность очистки.

Заключая договор с компанией «Небесна Криниця», как с партнером и поставщиком, вы можете выбрать ту машину, которая больше всего подходит вашим потребностям. Арендуя у нас кофе-машину вы получаете абсолютно новую кофе-машину в пользование, гарантию от производителя, регулярный техосмотр, набор по ежедневному уходу и чистке машины (в случае Barista One).

В наших гибких пакетах можно совместить поставку кофе, чая, расходных материалов и воды. Вместе с JDE мы делаем настройку машин, тренинг по использованию и уходу.

Для создания приятной атмосферы приготовления напитка мы предлагаем обустроить кофейный уголок в вашем офисе в качестве бонуса - при долгосрочном контракте на машину Barista One, на машину Delonghi – диспенсер для расходных материалов в подарок (предложение ограничено – для первых 50 клиентов).

По вопросам дегустации и презентации кофе-машин обращайтесь в компанию «Небесна Криниця».

Справка

Компания «Небесна Криниця» занимается производством и доставкой бутилированной воды с 2001 года. Является лидером рынка и национальным оператором, который обслуживает более 50 тысяч домохозяйств по 10 тысяч офисов по Украине. С 2015 года компания осуществляет полноценное обеспечение клиентов оборудованием для потребления кофе и натуральным зерновым кофе.

За последние годы компания «Небесна Криниця» получила награды «Фаворит успеха» и «Качество №1» в категории доставки воды и подтвердила свои лидерские позиции на киевском рынке. Является единственным в Украине членом европейской ассоциации бутилированных вод Watercoolers Europe и членом Европейской бизнес ассоциации и Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности».

https://krinitsa.com.ua

Jacobs Douwe Egberts (JDE) – международная компания-поставщик кофе и чая более в 100 странах, лидер рынка кофе в Украине. Выпускает продукцию под брендами Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo, L’OR, Douwe Egberts, Super, Kenco, Pilao & Gevalia и др. Занимает первые позиции в 28 странах Европы, Латинской Америки, Азии и Океании.

www.jacobsdouweegberts.com