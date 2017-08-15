Яремче: непревзойденный отдых в самом "сердце" украинских Карпат!

Отдых в Яремче привлекает туристов самобытным гуцульским колоритом, хорошо развитой инфраструктурой и удивительно живописной природой. На территории города и его окрестностей расположены элитные отели. Лучшие в Яремче коттеджи - «У Марка» и «Горизонт», «Романтика» и «Вереск», «Анастасия» и «Горная Роса».

Чем привлекает туристов отдых в Яремче?

Яремче - идеальное место для людей разных возрастов. Молодежь и представители среднего возраста имеют возможность выбрать один из вариантов активного досуга - в теплое время года отправиться в поход в горы и лес, заказать интересную экскурсионную программу, заняться рафтингом на реке, проехаться верхом лошадях, поездить на горных велосипедах и квадроциклах, а зимой - уделить время катанию на лыжах и санях. Перед тем, как планировать отпуск в Яремче, не забудьте забронировать номер в современном отеле номер современном отеле на hotels24.ua..

Яремче славится водопадом Пробей, многочисленными источниками минеральных вод. В данной местности отдыхающие смогут:

• посетить вольеры с косулями, оленями и кабанами;

• пройтись тропой Довбуша;

• увидеть церкви, построенные из дерева и датированы XVI - XVI и веком.

На территории курорта функционируют многочисленные рынки, где местные торговцы предлагают приобрести на память красивые сувениры.

Услуги и развлечения для туристов в Яремче

В Яремче туристам предлагают посетить бани и сауны - «У Галины», «София», «Вершина» и другие, приятно провести время в кафе, ресторанах и землянках, попробовать вкусные блюда гуцульской кухни. Особой популярностью среди приезжих пользуются заведения - «Зеленая роща», «Медвежья гора», «Пейзаж» и другие.

Отдыхающие смогут получить дозу адреналина, отправившись в экстремальное путешествие на джипах. Любителям спокойного отдыха предлагают порыбачить на форель в местных водоемах.

В зоне курорта также возможно пройти оздоровительные процедуры, заказать расслабляющий массаж в спа-салонах. Номер в одном из лучших отелей Яремче, отдых в котором подарит вам незабываемые впечатления и заряд положительной энергии, можно забронировать на забронировать на hotels24.ua.