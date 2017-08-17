Киев-Львов-Прага: ECOLINES представил новый ежедневный рейс

Компания ECOLINES позиционирует себя как международного перевозчика, который способен обеспечить комфортное путешествие на автобусе за границу. С 9 сентября 2017 года компания открывает новый рейс, который поможет украинцам комфортно добраться из Киева или Львова в Прагу. Те, кто отдает предпочтение бюджетным путешествиям, выбирая поездки на автобусе, не разочаруются, так как рейс планируется ежедневным и без пересадки. Это особенно важно для тех, кто ценит время и комфорт. Билеты на рейс можно приобрести уже сейчас.

На автобусах ECOLINES, которые оснащены розетками, действующими туалетами, климат контролем, бортпроводниками, мультимедийными системами с бесплатным доступом к интернету, можно будет добраться из Киева или Львова в Прагу. Также компания постоянно проводит акционные мероприятия и разного рода мотивационные программы, чтобы комфортное путешествие с ECOLINES было доступно каждому. Бонусная система, которая действует в компании, помогает получать скидки на постоянной основе для уже действующих клиентов.

Ознакомиться с географией маршрутов или купить билет можно на сайте компании www.ecolines.ua.

Контакты:

+38 (044) 594-90-10

(call-back Vodafone, LifeCell, Kyivstar круглосуточно)

ecolines.ua