7 фактов, которые должен знать каждый вейпер

Стоит ли переходить с обычных сигарет на электронные, насколько они вредны, можно ли с их помощью бросить курить и прочие факты о вейпинге в статье, подготовленной специалистами интернет-магазина e-cigareta-shop.

Электронные сигареты на 95% безопаснее обычных

В 2015 году Департамент здравоохранения Англии опубликовал отчет с изложением результатов масштабного исследования об электронных сигаретах (ЭС). Согласно отчету, они лучше прочих методов помогают бросить курить табак.

Специалисты установили, что ЭС на 95% безопаснее обычной. Пар в отличие от дыма не опасен для окружающих. Однако жидкость для вейпа лучше беречь от детей.

Королевский колледж врачей в Лондоне одобряет парение

Исследование «Никотин без дыма: снижение вреда от табака» было проведено Королевским колледжем врачей в Лондоне. По их мнению, электронные сигареты — самая популярная альтернатива табаку, которая также способствует отказу от курения.

Несмотря на то, что ЭС, вероятно, более опасны, чем прочие альтернативы, очевидно, что опасность для здоровья, связанная с вдыханием паров, вряд ли превысит даже 5% вреда от обычного курения.

Кохрейновский обзор 2016: электронные сигареты для отказа от курения

Несмотря на то, что авторы данного исследования пока не смогли подтвердить долговременную безопасность для здоровья при употреблении ЭС, ясно одно — их можно рекомендовать как средство для отказа от курения.

Доклад об электронных сигаретах Центра исследования зависимостей BC (CARBC) при Университете Виктории «Чистый воздух»

Ученые центра сошлись во мнении, что ЭС нельзя назвать шлюзом для табакокурения. Вейпинг заменяет, а не поощряет традиционное курение.

Пар менее токсичен, чем табачный дым, он не содержит смол, в нем всего 18 токсинов в отличие от 79 в сигаретном дыме, он содержит более низкие концентрации агентов, способствующих развитию онкологии, и летучих органических соединений.

Альдегиды в паре

К похожим выводам пришла группа исследователей из Института рака Розуэлла под руководством доцента онкологии доктора Maciej Goniewicz. По его словам, более низкое содержание альдегидов и прочих вредных веществ в ЭС по сравнению с обычными сигаретами, может уменьшить риск рака.

Насколько вреден диацетил

Диацетил — основа ароматизаторов в жидкостях для ЭС. Ученые считают, что вейперам лучше отказаться от ароматизированных жидкостей и применять жидкости без ацетила и его заменителей. Тем, кто не может этого сделать, для минимизации риска лучше пробовать разные вкусы и не ограничиваться одним ароматом.

А несчастные случаи были?

Все несчастные случаи при использовании ЭС связаны с некачественными устройствами и аккумуляторами. Производители и продавцы вейпов рекомендуют применять только сертифицированную качественную продукцию.

Где купить

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