Правительство Германии передал новое современное оборудование и защитную одежду на 47,8 млн грн спасателям ГСЧС

17 августа, в Киеве, на территории 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины состоялась церемония передачи нового современного оборудования и защитной одежды для ГСЧС от Правительства Германии. Спасатели ГСЧС получили 1,5 тыс. комплектов защитной противопожарной одежды на общую сумму 20,5 млн грн и дыхательные аппараты с комплектующими общей стоимостью 27,3 млн грн, закупленные в рамках реализации проекта «Поддержка Украины в управлении чрезвычайными ситуациями», который реализует Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по заказу Правительства Германии.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя ГСЧС Украины Руслан Белошицкий, заместитель директора GIZ в Украине Фолькер Боде, руководитель проекта «Поддержка Украины в управлении чрезвычайными ситуациями» Кристиан Пошман, представители аппарата ГСЧС.

Новое современное снаряжение, а именно: защитные шлемы, сапоги, перчатки и противопожарные костюмы, а также дыхательные аппараты, полнолицевые маски, тестеры и компрессоры уже в ближайшее время будут распределены между подразделениями Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и города Киева.

Среди переданного снаряжения и 4 комплекта учебного оборудования для обслуживания дыхательных аппаратов. Данные комплекты будут распределены в 4 учебные заведения в разных областях. Занятия с использованием комплектов учебного оборудования помогут значительно продлить срок эксплуатации дыхательных аппаратов.

Напомним, что в марте этого года украинские спасатели уже получали от Правительства Германии новое оснащение. Тогда, кроме касок и пожарных рукавов, Немецким обществом международного сотрудничества дополнительно были переданы 5 пневмокаркасных палаток и 2 дизельных генератора мощностью 600 кВт, которые были доставлены в г. Авдеевка для выполнения задач по назначению.

«Сегодня в рамках нашего сотрудничества мы передаем оборудование и защитную одежду, которые ежедневно будут помогать спасателям еще лучше выполнять их работу. Общая стоимость переданного оборудования и защитной одежды составила около 47,8 млн грн. Вместе с тем, отмечу, что наше сотрудничество не ограничивается лишь технической поддержкой. Мы проводим ряд тренингов для повышения уровня подготовки специалистов ГСЧС, оказываем поддержку в разработке концепции децентрализации. Проект продлится до конца 2018 года и, конечно, много работы у нас еще впереди. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы сделать наше сотрудничество с ГСЧС Украины максимально успешной и плодотворной», - отметил Кристиан Пошман, руководитель проекта «Поддержка Украины в управлении чрезвычайными ситуациями».

Справка: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH поддерживает правительство Германии в достижении целей в области международного сотрудничества ради устойчивого развития. Приоритетными направлениями немецкого сотрудничества с Украиной являются: демократия, гражданское общество, государственное управление, децентрализация, энергетика и устойчивое экономическое развитие. Кроме приоритетных направлений немецкое сотрудничество охватывает, в частности, поддержку преодоления кризисных ситуаций на востоке Украины, а также сотрудничество в области предотвращения ВИЧ/СПИД.