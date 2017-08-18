Больше не игрушки: как молодежь зарабатывает на компьютерных играх

В прошлом году по разным оценкам совокупный оборот индустрии компьютерных игр достиг от 90 до 100 млрд долларов. Помимо самих разработчиков и дистрибьюторов виртуальных развлечений, все активнее рынок в своих интересах используют молодые люди, у которых за счет игр получается обеспечить себе безбедное существование. Подробнее о том, как молодежь зарабатывает на любимых играх и пойдет речь в этой статье.

Заработок на компьютерных играх, в первую очередь связывают с брендом STEAM, который является крупнейшим цифровым сервисом по продаже игр. Здесь сосредоточена значительная часть игрового комьюнити и создана обширная внутренняя инфраструктура: тематические группы, чаты, собственная валюта и торговая площадка. Приведем конкретный пример — шутер Counter Strike: Global Offensive, в котором на данный момент активных пользователей насчитывается более 30 миллионов.

Это лояльная и платежеспособная аудитория, поэтому STEAM не упускает возможность дополнительно на ней заработать. В 2013 году сервис ввел функцию кастомизации игрового героя с помощью обложек (скинов) оружия, ножей и перчаток. Каждый такой скин обладает своей ценностью, основанной на его редкости и популярности среди игроков. Получить предмет можно было за достижения во время самой игры в CS:GO. Затем эти предметы появились на торговой площадке STEAM, где их могли покупать и продавать сами пользователи, а оценивались они уже в реальной валюте. Предприимчивые игроки почти сразу стали искать способы заработать на этом.

Трейдеры (как они себя назвали) продавали предметы дешевле, чем официальная площадка STEAM, чем и привлекали покупателей брать скины “с рук”. Самим же трейдерам подобная сделка интересна из-за особенностей внутренней валюты Стим, которую можно потратить только внутри сервиса. Поэтому для продавца трейды — единственный способ вывести деньги на сторонний счет. Более подробно о механике продажи скинов, прочитайте в отдельной статье на сайте csgo.cash: как продавать скины.

С ростом популярности киберспорта и увеличением аудитории, появились самостоятельные торговые платформы по скупке скинов. Они работают по принципу площадки AMAZON: покупатель выбирает нужный скин, оплачивает его, сервис берет процент за услуги, а остальные деньги перечисляет на счет продавца.

При этом оборот на подобных сервисах достаточно большой. Например, количество успешных сделок в день в пиковые часы на площадке CSGO.TM держится в пределах 8,5 — 10 тысяч.

При этом стоимость некоторых предметов достигает нескольких десятков тысяч российских рублей.

Недостаток таких площадок — это потеря времени на ожидание покупателя. Поэтому с ними конкурируют сервисы моментальной продажи, вроде CSGO.CASH. Скины у трейдера выкупает сам сервис, поэтому сделки совершаются в течение 5 минут.

Как дальше будет эволюционировать этот рынок покажет время, но на сегодняшний день он демонстрирует постоянный рост. Об этом свидетельствуют продажи игры CS:GO, которая уже несколько лет находится на первых местах в рейтинге всех продаж Стим. А ведь каждый, кто купил игру — потенциальный трейдер, который сможет на ней в дальнейшем зарабатывать и толкать индустрию вперед.