Особенности доставки из США в Украину

Сегодня большой популярностью пользуется осуществление покупок на различных американских сайтах. Это даёт возможность приобретать качественную и оригинальную продукцию, не переплачивая за неё, как это всегда происходит в обычных магазинах. Единственное, что нередко заставляет покупателей воздержаться от шопинга, - отсутствие возможности получить свой товар. Фирма просто может не организовывать перевозки в вашу страну. Актуальной в этой ситуации будет доставка из США от компании Vector.

Способы осуществления покупки

У иностранного покупателя есть возможность сделать заказ на виртуальный адрес для покупок.

Это вариант для тех, кто не любит работать с посторонними людьми. Также можно воспользоваться помощью посредника. Его услуги понадобятся, если у вас нет возможности самостоятельно сделать покупку.

Как проходит процесс от заказа до перевозки?

Время от заказа товара до его получения в Украине благодаря компании Vector значительно сокращено. Это – относительно небольшой отрезок времени. Но необходимо помнить, что сроки доставки напрямую зависят от того, какое средство для неё выбирается. Алгоритм таков:

1. Необходимо найти интересующий вас товар на американском сайте и дать менеджеру по перевозке ссылку на него.

2. Сотрудник компании делает заказ, проводит оплату за него, после чего – доставляет продукцию на свой американский склад.

3. Заказчика оповещают о том, что фирма готова переправить товар через границу.

4. Выбирается приемлемый вариант транспортного средства. Уточняются все нюансы, включая возможные сроки проведения транспортировки.

5. Заказ приходит к месту назначения. Можно доставить его непосредственно по месту жительства клиента или же на ближайший к его дому адрес отделения «Новой почты».

Типы транспортировки

У заказчика есть возможность самостоятельно выбрать, каким транспортом к нему доставят продукцию. Компания-перевозчик предлагает несколько вариантов. Первый из них – это идеальный вариант для тех, кто ценит своё время. Второй подойдёт тому, для кого скорейшее получение заказанных вещей не является приоритетным желанием. Итак, несколько путей доставки:

· Авиаперевозка – это лучший способ для людей, заказывающих быстро портящиеся продукты, или хрупкие изделия, требующие к себе бережного отношения. Такой путь получения груза подойдёт человеку, который хочет как можно быстрее получить товар на руки.

· Контейнерная доставка. Её нельзя назвать быстрой. Именно поэтому, если вы не торопитесь подержать в руках приобретённую вещь и желаете немного сохранить свои средства, этот вариант является подходящим для вас.

Какую выгоду вы получаете?

Выгода от закупок через фирму, которая готова предоставить свои услуги и транспорт, – неоспорима.

Благодаря «Вектору»:

· Вам не придётся тратиться на дорогие билеты для перелёта в Америку.

· У вас не возникнет проблем с переправкой через пограничные пункты.

· Вы сможете сэкономить своё драгоценное время.

Больше не нужно самостоятельно решать сложные задачи, ведь вся трудная работа возложена на профессионалов!