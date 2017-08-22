Эволюция холодильников

История холодильника: от первых моделей до наших дней

До появления холодильников люди использовали разные методы хранения продуктов. В Древнем Китае зимой заготавливали ледяные блоки. В средневековой Европе продукты хранили в колодцах, подвалах и глубоких ямах. В 18 веке лед заворачивали в сукно, посыпали солью и складывали в погреба, которые называли домашними ледниками. А спустя столетие производство льда поставили на промышленную основу: его перевозили в деревянных оцинкованных контейнерах со слоем теплоизоляции. Выпить холодный коктейль было не так просто.

Первые попытки «приручения » холода

Стартовой точкой в истории холодильника можно назвать опыт Уильяма Каллена. В 1748 году он использовал для понижения температуры эффект охлаждения диэтилового эфира при интенсивном испарении. Так была создана установка для циклической генерации холода. Но открытие в то время не нашло практического применения.

Вторым этапом стало изобретение абсорбционной машины для производства льда. Фердинанд Карре представил ее публике в 1860 году. Но это устройство не могло охлаждать воздух внутри закрытого пространства.

Прообразом современного холодильника считают машину Карла фон Линде, созданную в 1874 году. Он понял, что охлаждение воздуха и жидкости эффективнее использования искусственного льда. Его детище было оснащено компрессором и работало на метиловом спирте. Через 2 года он начал использовать аммиак. В 1879 году Карл фон Линде открыл свою компанию и за 10 лет продал более 700 холодильных машин. Но эти устройства были громоздкими и больше подходили для производственных нужд, чем для домашнего использования.

Появление и эволюция бытовых холодильников

Патент на первый домашний холодильник выдали в 1895 году. Автором идеи выступил физик Марсель Одифрен. Американские инженеры разработали действующую модель и в 1911 году компания General Electric наладила ее выпуск. Этот агрегат стоил дороже автомобиля и был популярен среди богатых граждан. Он напоминал огромный шкаф, но его камера для продуктов при этом имела весьма скромные размеры.

В 1915 году Альфред Меллоуз перенес компрессор в нижнюю часть холодильника. Он создал компанию Guardian Refrigerator, но дело не заладилось и вскоре свернулось. В 1918 году General Motors выкупила ее и переименовала в Frigidaire Corporation. Спустя 3 года под этой маркой выпустили первый цельнометаллический холодильник. В 1926 году в игру вступил Альберт Эйнштейн. Вместе со своим студентом он предложил миру абсорбционную конструкцию холодильника. Патент выкупила компания Electrolux, но модель не получила широкого распространения в быту. Среди ее минусов большие размеры, внушительный вес и необходимость в постоянном высокотемпературном источнике тепла.

В это же время инженер из Дании Кристиан Стинструп сконструировал первый безвредный, бесшумный и долговечный холодильник специально для дома. Он был оснащен электродвигателем и герметично упакованным компрессором. Компания General Electric продала миллион таких моделей. Следующее важное открытие совершил Томас Мидгли. Именно он в 1928 году научился синтезировать фреон, который вскоре начали применять в качестве хладагента.

В 1939 году появились морозильные отделения, а через 10 лет General Electric стала производить двухкамерные холодильники. В 1957 году начали выпускать первые модели с системой No Frost. Спустя 3 года появились магнитные уплотнители для дверцы. В 1973 году придумали ледогенераторы и систему вентиляции. А в 1983 году изобрели роторные мотор-компрессоры. Это позволило увеличить полезный объем холодильника и снизить расход энергии на 40-60%.

В 90-х годах появилась возможность перенавешивать дверцы и перемещать полки внутри камеры. Были разработаны системы самодиагностики, контроля температуры, отвода талой воды и информирования об ошибках. С 1992 года на каждом холодильнике указывается его класс энергоэффективности.

Сейчас постоянно появляются новые технологии, материалы и варианты дизайна. Производители на каждой выставке представляют усовершенствованные устройства. Сложно представить, какими холодильники станут в ближайшем будущем.

Суперсовременные холодильники: тренды 2017 года

Несколько лет назад эволюция холодильников достигла своего предела. Производители не понимали, как еще улучшить свои модели, поэтому они решили оставить в покое основные функции и перейти к внедрению искусственного интеллекта. В этом году несколько крупных брендов уже представили «умные холодильники ». Такими темпами концепция интернета вещей скоро полностью воплотится в жизнь. Вот основные «холодильные тренды»:

- Управление через интернет.

- Понимание голосовых команд.

- Возможность заказа и распознавания продуктов.

- Наличие встроенной камеры.

Попытки создать смарт-холодильник предпринимались и раньше. Но сейчас эта идея имеет все шансы на коммерческий успех. Шикарный дизайн, сенсорный дисплей, «умная начинка », надежность, вместительность, обилие функций и удобство использования — это идеальная формула современного холодильника.

Выводы

Скоро вся техника будет обладать эмоциональным интеллектом и научится различать чувства вроде гнева, воодушевления, печали и радости. Сложно представить, как это будет, но жизнь точно изменится. Прогнозы футурологов впечатляют и пророчат интересное будущее. Кстати, новые модели холодильников по самым низким ценам всегда можно найти в интернет-магазине Comfy.ua https://comfy.ua/refrigerator/.