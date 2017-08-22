Подбираем самый лучший детский диван

Современные родители достаточно много времени уделяют поиску мебели для ребенка. Они хотят найти для него только самое лучшее. Раньше выбирали исключительно кроватки. Хотя для этого нужно пожертвовать лишними квадратными метрами.

Не каждый может позволить себе такую роскошь. Ведь хочется, чтобы у малыша было пространство для игр. Если вы оказались в подобной дилемме, то купить детский диван в интернет-магазине Barin будет самым верным решением.

Но многие родители переживают по этому поводу. Они думают, что мягкий уголок будет как-то уступать традиционной кровати. Не стоит паниковать, просто нужно знать некоторые правила.

На что обращать внимание?

Родителям стоит запомнить такие правила выбора:

1. Для начала поинтересуйтесь размерами. Не приобретайте слишком громоздкие конструкции. Из механизмов трансформации выбирайте выкатные модели. 2. В идеальном варианте каркас должен быть металлическим. Если такого нет, то деревянный. Сразу отбросьте предложения из ДСП. 3. Избегайте вариантов, наполненных поролоном. Он быстро изнашивается, и на поверхности образуются вмятины. Основа – исключительно ортопедическая с определенной жесткостью. 4. В конструкции не должно быть острых углов. Они все закругленные и обтянутые мягкой тканью. 5. Посмотрите и на внешний вид. Обивка максимально простая в уходе. Ведь пятен вряд ли получится избежать. Что касается цвета, то это красочные оттенки. Старайтесь выбирать не слишком яркие, так как в таких случаях используют слишком много красителей.

Здоровье ребенка – это самое главное, что хотят обеспечить ему родители. Вместе с интернет-магазином Barin вы подарите своему малышу сказочные и чудесные сны на долгие годы.