Телеканал 1 + 1 прекращает работу с Мариной Леончук
16:36, 23 августа 2017Окно
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Ведущая работала на телеканале с 2008 года.
Четверг 31 августа 2017 года будет последним рабочим днем для телеведущей Марины Леончук на телеканале 1+1. На канале ведущая работала с 2008-го года.
В течение первых 5 лет Марина была ведущей выпусков ТСН, а после ее кандидатуру утвердили на ведущую утренней программы «Сніданок з 1+1», и в этой роли Леончук проработала более четырех лет.
Телеканал благодарит Марину за эти чудесные совместные годы и желает успехов и счастья.
Сейчас продолжаются тракты новой ведущей «Сніданок з 1+1», которая будет работать в паре с Егором Гордеевым.
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