Телеканал 1 + 1 прекращает работу с Мариной Леончук

Четверг 31 августа 2017 года будет последним рабочим днем для телеведущей Марины Леончук на телеканале 1+1. На канале ведущая работала с 2008-го года.

В течение первых 5 лет Марина была ведущей выпусков ТСН, а после ее кандидатуру утвердили на ведущую утренней программы «Сніданок з 1+1», и в этой роли Леончук проработала более четырех лет.

Телеканал благодарит Марину за эти чудесные совместные годы и желает успехов и счастья.

Сейчас продолжаются тракты новой ведущей «Сніданок з 1+1», которая будет работать в паре с Егором Гордеевым.