Видеознакомство с врачами на DOC.ua — как это работает и какие плюсы

В базе сервиса DOC.ua теперь можно не только прочитать об опыте и навыках специалиста, но и посмотреть эксклюзивные видео визитки врачей.

DOC.ua — сервис, позволяющий познакомиться с лечащим врачом заранее

Здоровье, пожалуй, самое ценное, что у нас есть. Вот почему многие пациенты относятся к выбору лечащего врача с особым вниманием, штудируя интернет, ища какую-то информацию про специалиста. Но иногда первая встреча разочаровывает, причем, далеко не всегда причиной является низкий уровень компетенции специалиста. Зачастую разочаровывают личные качества.

Комфортные взаимоотношения с врачом — залог продуктивности необходимых консультаций и всей тактики лечения. Поможет установлению именно таких плодотворных взаимоотношений, видеообращение врача, которое легко можно найти в базе сервиса DOC.ua.

Критерии, диктуемые подсознанием пациентов, настолько разнообразны, что кроме самих больных никто более не в состоянии определить, кому из них больше подойдет молодой активный врач, знающий, но немногословный, а кому — более опытный; кому потребуется от доктора определенная мягкость в общении, умение вселить надежду на положительный результат, моральная поддержка, а кому — строгость и лаконичность.

Психологи считают, что та информация, которую пациент усвоит перед посещением врача во время просмотра видеоматериала, поможет наладить первый контакт, завоевать расположение больного, измученного недугом, создаст предпосылки для позитивного рабочего взаимодействия.

Подсознательно каждый из нас оценивает степень психологической совместимости с потенциальным личным врачом, изучая такие важные личностные характеристики, как скорость речи, внимательность взгляда, манеру поведения и другие мелочи. В этом плане небольшой видеоролик скажет гораздо больше, чем официальный перечень дипломов и сертификатов. А если к речи врача будут прилагаться эксклюзивные кадры его деятельности, информация станет более полной.

Собранные в одном каталоге видеоматериалы станут гарантией объективного отношения ко всем его участникам в равной степени. Цель создания такой страницы интернета — не создание очередного рейтингового предоставление возможности непредвзятого выбора для пребывающих в неведении больных.

Доктора, работающие на благо пациентов, заинтересованы в создании предпосылок для взаимного понимания. Им важно, пришел ли к ним человек в расслабленном состоянии и с решимостью победить болезнь, или он находится во власти недоумений, доверяет ли он врачу или нет.

Психолог «Клиники выходного дня» Олеся Мазур отмечает, что данная практика поможет обеим сторонам: больному найти грамотного и «комфортного» специалиста, а врачу — обрести постоянных пациентов.

Сервис был создан в 2014 году. Сегодня здесь представлено около 6400 врачей самых разных специальностей. Каждый день около 2000 пациентов обращаются к сервису, чтобы найти «своего доктора», которому можно будет доверить самое ценное.