Молодой Bitcoin-миллионер запустит в космос временную капсулу

Эрик Финман, самый юный Bitcoin-миллионер, стал настоящей сенсацией этого лета. Сейчас же, как стало известно из сообщений TechCrunch, парень сотрудничает с NASA. Он планирует запустить в космос мини-спутник с видео- и аудио-записями простых людей, музыкантов, известнейших ученых, а также поп-идола Тейлор Свифт.

Запуск спутника будет произведен в честь 40-летия отправки Золотой пластинки, подготовленной Карлом Саганом через космический корабль Voyager в 1977 году. К слову, Саган — кумир Финмана; молодой человек говорит, что хочет сделать что-то похожее на этот сборник, чтобы напомнить нам об этом времени в мировой истории. «Поскольку теперь практически у каждого есть камера и выход в интернет, мы можем представить мир совершенно новым способом. Мы покажем, как Соединенные Штаты изменились за прошедшие 40 лет», - сказал Финман.

Стоит отметить, что Эрик хотел принять участие в космических полетах с тех пор, как увидел, как Илон Маск запустил свои ракеты многоразового использования. Однако интерес молодого человека к звездам уходит корнями в историю его семьи. Мать Финмана принимала участие в космической программе NASA в 1980-х годах. По словам Эрика, она даже могла войти в состав экипажа трагически известного космического корабля «Challenger». Узнав о своей беременности старшим братом, мама будущего биткоин-миллионера оставила эту идею. Крушение корабля стало ужасной трагедией, но молодая женщина не прекратила участие в космической программе на протяжении еще многих лет. Она и привила сыну любовь к звездам. Таким образом, в начале этого года Финман подал заявку и выиграл грант NASA, что позволило ему организовать работу под названием «Проект Да Винчи» (Project DaVinci).

Государственная космическая программа возьмет на себя все затраты на запуск и предоставит материалы для спутникового проекта. Тем временем Финман соберет материалы через новый веб-сайт — он уже нанял команду старшеклассников из своего родного города Кер-д'Ален, Айдахо и инженеров в Лос-Анджелесе и Шотландии для строительства мини-спутника. Копии своих видеообращений для будущего спутника уже внесли популярнейший видеоблогер Логан Пол, Питер Диамандис, глава фонда XPRIZE, известный аэрокосмический инженер Берт Рутан и звезда YouTube Кейси Оуэн Найстет .

Альбом исполнительницы Тейлор Свифт «1989» понесется к звездам вместе с произведениями других ранее упомянутых медиаперсон и других участников проекта (по плану, в космос будут отправлены записи от представителей 196 стран).

По словам Финмана, NASA еще не приняло решения о дате запуска, но событие должно произойти в первом квартале 2018 года. Те, кто также хочет отправить какую-либо важную информацию в космические дали, могут зайти на сайт Эрика Финмана и загрузить там свои рисунки, и видео, или аудио записи.

Напомним, что Bitcoin - это математическая валюта или как ее называют криптовалюта. Именно на вложениях в нее тинейджер Эрик Финман и стал миллионером в таком юном возрасте. Сейчас в данный финансовый сектор стал очень привлекательным для инвесторов по всему миру. Купить/продать эту и другую криптовалюты можно как на международных, так и на локальных биржах. Также с помощью этих площадок и специализированных сервисов можно совершить обмен биткоин на традиционные валюты (доллары, евро, гривны и т.д.)