Набор тетрадей ученических "Аркуш" - сочетание доступности и качества

Бумажный вопрос

Родителям пришла пора приобретать многочисленные школьные принадлежности, и набор тетрадей ученических - важная строка списка покупок. Эти бумажные изделия относятся к тем вещам, без которых невозможно представить себе процесс обучения.

Многие привычно идут за тетрадками в ближайший магазин канцтоваров. Кто-то надеется немного сэкономить, отправляясь на рынок или школьную ярмарку. Но у современных родителей есть возможность купить подобные вещи, сэкономив не только деньги, но и время.

Такие бумажные изделия несложно приобрести в онлайн магазине. Они не требуют примерки или предварительного осмотра. А вся необходимая информация о них содержится в описании свойств товара. И все же, чтобы сделать верный выбор, следует знать некоторые нюансы.

Как подобрать удачный набор тетрадей ученических

Бумага - самое важное в подобных изделиях. Поэтому прежде всего следует обратить внимание на ее качество. Страницы не должны быть шероховатыми или скользкими, это не очень удобно для письма. Рекомендуемая плотность - около 60-80 г/м2. На бумаге такой толщины написанное не “продавливается” на другую сторону листа. Стандартный формат страниц - А5.

Текст на темной бумаге не очень разборчивый, на белоснежной - слишком контрастный. Все это утомляет глаза. Оптимальный уровень яркости - приблизительно 80%. Еще один признак качественного изделия - хорошо пропечатанная линовка.

В начальной школе учителя обычно дают рекомендации по поводу обложек и количества страниц. Самые младшие ученики пользуются тонкими тетрадками (12-18 листов). Также для первоклашек часто советуют выбирать простые обложки без рисунков. А школьника постарше, который уже научился не отвлекаться на яркое оформление, можно порадовать пестрыми обложками.

“Аркуш” - качественные ученические тетради и набор шариковых ручек в подарок

Продукция марки “Аркуш” существует на украинском рынке почти полтора десятилетия. Ее продукция как нельзя лучше соответствует отечественным стандартам и потребностям наших покупателей.

Привлекательный набор тетрадей ученических "Чудесные пейзажи" - типичный пример качественных школьных принадлежностей данного производителя. Этот комплект состоит из восьми тетрадок на 18 страниц (четыре в клетку, четыре в линию). Линовка четкая и ровная. Плотная обложка защищает изделия, чтобы они не изнашивались. А благодаря ярким картинкам на обложках школьник будет охотнее пользоваться этими "накопителями знаний".

Такой недорогой комплект можно найти в интернет-магазине “Розетка”. В дополнение к нему покупатель по акции получит в подарок набор шариковых ручек "BIC".

Выводы

Тетради остаются необходимыми инструментами учебного процесса. Поэтому качество этих изделий, как любых ученических принадлежностей, имеет большое значение. Хорошо, если ученику будет удобно и приятно ими пользоваться. Качественная бумага поможет выработать красивый почерк и сохранить зрение. А привлекательный дизайн будет ежедневно поднимать настроение юному школьнику.

Удачный пример таких принадлежностей - набор "Чудесные пейзажи" от украинского бренда "Аркуш". Различные комплекты подобных тетрадей предлагается рассмотреть и заказать в интернет-магазине “Розетка” по ссылке: https://rozetka.com.ua/arkush_710722/p8828058/