"Школа безопасности" от "Фокстрота" - для малышей, которые собираются в школу

27 августа, в конце последней смены лета-2017 в детском оздоровительном центре «Красная гвоздика» в Бердянске Запорожской области состоялся День Безопасности. Его участниками стали около 700 детей и взрослых. Специалисты из Главного управления ГСЧС Украины Запорожской области и их социальные партнеры Группа компаний «Фокстрот» организовали содержательный и веселый инструктаж по правилам безопасности перед началом нового учебного года.

Дети воочию увидели, какая техника на вооружении в подразделениях ГСЧС и как работают спасатели в чрезвычайных ситуациях. После выставки техники на младших школьников ждал настоящий праздник с множеством конкурсов по правилам безопасного поведения. Специальным гостем праздника стала мудрая лисичка Фокс - героиня учебного мультсериала «Фокс и Трот спешат на помощь», снятого группой компаний «Фокстрот» в рамках собственного социального проекта «Школа безопасности». После просмотра дети соревновались в викторине по мотивам мультфильма и рисовали свои идеи дальнейших приключений отважной лисички и ее друга - работа Трота. А самые активные получили сюрпризы от героини мультфильма. В общем, за период 2015-2017 годов уже около 50 000 детей в более 100 учебно-воспитательных заведениях Запорожской области смогли посмотреть мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь», принять участие в фестивалях по мотивам мультика, неделях безопасности, организованных специалистами ДСНС и получить памятные подарки от Группы компаний «Фокстрот».

- Как социально ответственный бизнес мы уже 15 лет помогаем системным действиям специалистов государственных служб по профилактике чрезвычайных стуаций среди детей по всей Украине, а Запорожская область - среди лидеров в этом движении за безопасность и мы совместно радуемся результатам, - говорит генеральный директор группы компаний «ФОКСТРОТ» Геннадий Выходцев. - Да, в 2016 году в Запорожской области на пожарах не погиб ни один ребенок, а количество травмированных детей во время чрезвычайных событий снизилась с 19 до 8. Мы гордимся этим результатом и продолжаем сотрудничать!

Совместно с запорожскими спасателями «Фокстрот» ежегодно помогает проводить ряд детских мероприятий, направленных на предотвращение гибели и травмирования подрастающего поколения во время чрезвычайных событий. Дни безопасности, Месячники безопасности жизнедеятельности, различные фестивали по основам БЖД имеют профилактическое значение и положительно влияют на детское сознание, формируют у детей соответствующие знания и умения по безопасности жизнедеятельности. Уроки безопасности в форме учебного праздники как часть социального проекта «Фокстрота» «Школа безопасности» способствуют лучшему усвоению знаний о безопасном поведении и проходит под девизом «Комфортно там, где безопасно». Такие уроки уже прошли в более, чем 25 городах Украины.

Справка: В 2006 году ГК «ФОКСТРОТ» была среди первых 10 инициаторов движения КСО в Украине и подписантом открытого письма к бизнес-среде страны с призывом присоединяться к принципам социального партнерства. В 2016 году, ГКФ получила независимую экспертизу деятельности в сфере КСО и вошла в 5-ку самых прозрачных компаний Украины-2016.

С 2003 года ГК «ФОКСТРОТ» поддерживает инициативы государственных органов власти в учебно-воспитательной работе со школьниками по профилактике травматизма детей в непроизводственной сфере, а с 2008 года ГКФ под девизом «Комфортно там, где безопасно!» Реализует социальный проект «Школа безопасности. Среди совместных мероприятий по Национальной полицией Украине - конкурсы детского рисунка «Мой друг - безопасное движение», соревнования школьных команд юных инспекторов движения (ЮИД) - от региональных конкурсов в всеукраинского финала в УДЦ «Молодая гвардия». При содействии специалистов ГСЧС Украины был создан учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». В интернете мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь» посмотрели около 200 000 зрителей. По мотивам популярной (по количеству просмотров) 4 серии мультфильма «Пожар» была разработана листовка «При пожаре действий правильно!».

С 2012 года совместно со специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины бренд «Фокстрот» проводит «Уроки безопасности» для младших школьников. Более 30 000 дисков с мультфильмом и обучающих листовок было передано в школы и детские сады страны для обучения детей правилам безопасности во время таких уроков. В марте 2013. проект «Школа безопасности» был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), а в апреле 2013. стал победителем 7-го Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации.