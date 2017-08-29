Впервые на KMW: круглый стол, посвященный сотрудничеству между Украиной и Молдовой

19 сентября в Киеве в рамках KYIV MEDIA WEEK 2017 состоится специальное мероприятие, посвященное сотрудничеству между Украиной и Молдовой. Ключевые игроки медиаиндустрии и представители государственных органов обеих стран соберутся за круглым столом, главной темой которого станет: «Продакшн-индустрия в Украине и Молдове: обмен опытом и поиск возможностей сотрудничества в новой законодательной среде».

Проект организован при поддержке посольства США в Молдове.

Основная цель мероприятия - поделиться опытом и обсудить возможные пути сотрудничества в медиасфере между странами, такие как копродукция, дистрибуция контента, совместные образовательные программы и многое другое.

«Посольство США в Молдове с гордостью поддерживает специальные мероприятия в рамках KYIV MEDIA WEEK, посвященные Молдове. Это уникальная возможность для молдавских продакшн-компаний, телеканалов и кинокомпаний открыть новые пути сотрудничества с другими странами в регионе. В то время как законодательные реформы создают новые возможности для развития медиарынка, наша цель – помочь представителям индустрии, государственным органам и гражданскому обществу в привлечении иностранных инвестиций в медиасферу страны», – комментируют Джозеф Торделла (Joseph Tordella), Начальник Отдела Культуры и Прессы посольства США в Молдове.

Имена спикеров круглого стола будут объявлены в ближайшее время.

Подать заявку на участие и более подробно ознакомиться с программой мероприятия можно на официальной странице мероприятия.

Круглый стол «Продакшн-индустрия в Украине и Молдове: обмен опытом и поиск возможностей сотрудничества в новой законодательной среде»состоится 19 сентября в рамках KYIVMEDIAWEEK2017 в конференц-залеLondonотеля Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы Тарасовой, 5).

VII международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK (18-22 сентября 2017 года, Hyatt Regency Kyiv) традиционно объединит рынок контента и целую линейку конференций и мероприятий, посвященных разным сферам медиабизнеса: ТВ, кино, новые медиа и др. Ознакомиться с программой KMW и зарегистрироваться на все мероприятия можно на www.kyivmediaweek.com.

Партнеры проекта:

EUTELSAT – Официальный партнер KMW

SAMSUNG – Инновационный партнер

K7 Media – Интеллектуальный партнер

MIPCOM – Международный партнер KMW

C21 Media – Международный медиа партнер

Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер

NATPE – Международный партнер

Filmteractive – Международный партнер

Finlandia – Партнер вечеринки KMW

Медианяня – Информационный партнер

Так Треба Продакшн – Технический партнер

Телеканал Еспресо – Информационный ТВ партнер

Телекритика – Информационный медиа партнер

Фокус – Деловой медиа партнер

In Jazz – Музыкальный партнер вечеринки KMW

UA|TV – Международный ТВ партнер

PATRIOT RENTAL – Технический партнер

Отраслевые информационные партнеры:

Prensario| TVbizz | CEETV|MEDIASAT.UA|Детектор Медиа|Медиабизнес|VGL|MBR|CR | The CR | Газета День | Reklamaster | Señal International | Unian

Организатор

MEDIA RESOURCES MANAGEMENT

22 Zakrevsky St., 02222 Kyiv, Ukraine

info@mrm.ua | +380 44 459 46 10

https://mrm.ua/ru/| https://kyivmediaweek.com/ru/ | Facebook