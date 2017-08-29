БДО в Украине популяризирует SAP Business One через вебинары

Начиная с июня 2017 компания BDO в Украине проводит цикл бесплатных вебинаров, в которых раскрывает тему легкого перехода на SAP Business One для представителей малого и среднего бизнеса и консультантов по внедрению ERP-систем.

На вебинарах раскрываются вопросы эффективного управления бизнесом и бухгалтерским учетом.

Рассмотрение реальных кейсов придает рассмотрению процессов закупок и продаж практический характер.

В ходе вебинаров эксперты команды BDO / SAP Business One демонстрируют легкость бухгалтерских процессов, по сравнению с альтернативными системами, к которым пользователи привыкли в течение длительного времени использования.

Спикеры вебинаров - Виталий Лащенко и Денис Лесовой.

Виталий Лащенко является специалистом решений SAP Business One и имеет многолетний опыт внедрения ИТ-решений в торговых, производственно-строительных компаниях. Задачи, которые ставились на проектах по автоматизации предприятий, включали анализ бизнес-процессов и формирования технических заданий на модификацию систем моделирования бизнес процессов компаний заказчиков, проведение обучения конечных пользователей, обновление конфигураций, инструкций по типичного и доработанного функционала учетных систем.

Денис Лесовой - руководитель отдела бизнес-аналитики BDO и координатор практики SAP PartnerEdge в BDO Consulting. Освещает темы сквозной прогнозной бизнес-аналитики в SAP Business One. Также Денис является автором сборника аналитических работ «Как и где инвестировать миллион в Украине». На протяжении своей профессиональной карьеры завершил более 20 проектов в области управленческого консалтинга и корпоративных финансов.

Зарегистрироваться на каждый следующий вебинар могут все желающие на сайте bdo.ua в разделе «Мероприятия».