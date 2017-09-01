Asus Zephyrus – новое слово в индустрии игровых ноутбуков

Asus Zephyrus стал новой ступенью развития игровых лэптопов. В его конструкции соединились два важнейших для современных ноутбуков компонента: ультратонкий корпус и мощная начинка.

Прогрессивная новинка

Ультратонкий функциональный ноутбук Asus Zephyrus – впечатляющая инновация в линейке компактных игровых девайсов. По производительности аппарат не уступает геймерским стационарным ПК. Но при весе 2,24 кг, толщине 17,9 мм он более мобильный, универсальный. Теперь нет смысла покупать громоздкий компьютер. Ведь те же возможности открывает перед пользователями компактный лэптоп.

Главная «изюминка» новой модели – дизайнерская платформа Max-Q – результат совместных трудов с NVIDIA. Суть ее заключалась в создании корпуса, системы охлаждения под графическую плату nVidia GeForce GTX 1080. В итоге девайс получил впечатляющую графику, по уровню не уступающую игровым ПК, и самый тонкий в линейке корпус.Обзор характеристик Asus Zephyrus

Производительность

Лэптоп оснащен мощной начинкой:

4-хъядерный процессор Intel Core i7-7700HQ;

16 или 24 ГБ оперативной памяти;

SSD емкостью 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

При таком оснащении Asus Zephyrus без труда справляется с требовательными играми на максимальных настройках графики.

Аппарат оборудован 15,6" матовым IPS монитором с Full HD разрешением. Картинка отличается насыщенной цветопередачей, впечатляющей четкостью. А матовое покрытие исключает появление на экране бликов.

Единственным слабым местом ноутбука стал 50 Вт*ч аккумулятор. При просмотре видео девайс работает максимум 2 часа, а в режиме игр – 40-60 мин. Каким бы портативным ни был аппарат, далеко от источника питания уйти не удастся.

Конструкция Asus Zephyrus

Дизайн новинки строг, минималистичен, но привлекателен. Ровные формы, скошенные углы, шлифованный алюминий – стильная комбинация.

За охлаждение девайса отвечает система ROG AAS, работающая на двух мощных вентиляторах. Воздух циркулирует через отверстия на задней грани. Кроме того, когда вы откидываете крышку дисплея, приподнимается основная часть корпуса. По бокам появляются щели, через которые на вентиляторы подается холодный воздух.

Когда ожидается продажа в Украине

Верхнюю часть основной панели занимает дополнительная решетка охлаждения, а клавиатура сдвинута к краю корпуса. Из-за такого расположения неудобно долго пользоваться панелью ввода – устают кисти рук. Поэтому ноутбук укомплектован резиновой подставкой под запястья. Тачпад, совмещенный с циферной панелью, расположен справа от клавиатуры – непривычное решение. На первых парах пользоваться им будет некомфортно. Но для игр все равно чаще в ход идет мышь.

На украинском рынке устройство появится в начале осени. Это будет топовая комплектация с накопителем SSD на 1 ТБ, 24 ГБ ОП. В Европе стоимость ее составляет 2999 €. Так же компания представила модели с 512 SSD, 16 ГБ ОП за 2699 €; 256 SSD – 2299 €.

Подводя итог

Zephyrus – инновация в линейке игровых ноутбуков. Графика, производительность мощных стационарных ПК помещены в тонкий корпус стильного девайса. Единственное слабое место аппарата – автономность. Источник питания всегда должен быть под рукой. Поэтому с большей вероятностью лэптоп станет заменой геймерским компьютерам. Но и как переносное устройство он отлично себя покажет. Главное – чтобы розетка была рядом.

Продажи новинки стартуют в начале осени. Заказать девайс можно будет на сайте магазина Rozetka. Изучайте подробные технические характеристики изделия, отзывы пользователей и отслеживайте старт продаж по ссылке: https://rozetka.com.ua/asus_rog_zephyrus_gx501vi_gz005r/p17972886/.