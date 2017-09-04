Причины роста клиентской базы Ланет: высокая скорость и дополнительные услуги

Интернет-провайдер сеть Ланет рассказал о достижениях последних пяти лет и прокомментировали причины высокой динамики развития за данный период.

Киевский интернет-провайдер сеть Ланет подводит промежуточный итог своей работы и сообщает о результатах, достигнутых за последние 5 лет. Начиная с 2012 года, когда клиентская база сети в Киеве преодолела отметку в 50 000, количество абонентов выросло в 2,25 раза и сегодня составляет 115 000. Покрытие провайдера в столице увеличилось вдвое (с 300 до 600 тысяч квартир).

Как сообщает на своей страничке Facebook директор компании Мариан Ивасюк, 35% от общего числа абонентов в Киеве (40 000) используют гигабитный интернет, а среди новых клиентов пакеты «Гигабит» выбирают 54%.

Причины роста популярности провайдера

Рост клиентской базы сети Ланет связан со многими факторами. Одним из наиболее важных среди них является тот факт, что провайдер предлагает самые выгодные условия предоставления гигабитного интернета в столице. Пакеты с доступом к сети на скорости до 1 Гбит/с продаются в среднем ценовом сегменте. Это значит, что пользователи могут получить по среднерыночной цене услугу более высокого качества, чем предлагают другие операторы.

Также важно обратить внимание на то, что в цену любого тарифного плана Сети Ланет входит не только основная услуга — интернет, но и ряд сопутствующих услуг, таких как:

*Кабельное телевидение.

*Цифровое телевидение IPTV (распространяемое совершенно легально и с наилучшим качеством, что достигается за счет инвестиций провайдера в собственное оборудование).

*Пакеты каналов, скомпонованные таким образом, чтобы в любом тарифном плане абонент получал доступ к наиболее интересным, познавательным и развлекательным каналам, не переплачивая.

Еще одной важной составляющей успеха компании является автономность оборудования. На данный момент в Киеве около 50% оборудования Ланет может работать совершенно независимо от стационарной подачи электричества городскими электросетями. Таким образом, абоненты застрахованы от перебоев в работе интернета, кабельного или цифрового телевидения, даже когда негодует погода или городские службы проводят плановые или внеплановые отключения.

Кроме всего перечисленного, абоненты выбирают Сеть Ланет еще и ввиду неизменно качественного и постоянно совершенствующегося сервиса. Так, недавно компания объявила о новом правиле: после подачи заявки на подключение, если провайдер не подключил абонента в тот же день, каждый последующий день ожидания компенсируется абоненту днем бесплатного использования услуг компании.

Справка: Сеть Ланет, покрытие которой охватывает на сегодняшний день 11 городов Украины, предлагает абонентам широкий спектр телекоммуникационных услуг, а также ТВ-оборудования для организации проводных и беспроводных локальных сетей домашнего и офисного пользования. Компания работает с частными и корпоративными клиентами, предлагая большой ассортимент тарифных пакетов при подключении к проводному и беспроводному интернету, а также кабельному и цифровому телевидению. Сеть Ланет — компания, которая предоставляет пользователям качественный канал доступа к интернету на скорости до 1 Гбит/с и является бесспорным лидером Украины в этом направлении, что подтверждено многочисленными тестами и рейтингами.

Контакты:

Центр обслуживания абонентов:

г. Киев, пр. Победы, 95

(044) 500-03-03

info@lanet.ua