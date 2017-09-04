Выбрать микроволновку – основные аспекты

Наверно, трудно найти человека, который не знает или еще не пользовался таким устройством, как микроволновая печь. С её помощью мы можем не только разогреть продукт, но и разморозить или приготовить мясо-гриль. Микроволновая печь – идеальное решение для тех, кому нужно быстро приготовить еду. Оглянитесь вокруг, она есть практически везде: в офисах, на кухне, в столовых и.т.д. Сегодня, современные технологии вышли на новый уровень, что позволяют получить ещё больше комфорта от её использования. Сегодня главная задача заключается в том, чтоб вы смогли выбрать микроволновую печь и не растеряться при выборе. На что нужно обратить внимание и какую модель выбрать, об этом мы сегодня Вам и расскажем.

Одной из ложных утверждений пользователь считает, что микроволны (СВЧ-излучение) очень опасны для здоровья. Это напрасное беспокойство, оно было уже опровергнуто многими специалистами и учёными, ведь волны воздействуют на атомы продукта, заставляя их двигаться. Именно высокая скорость частиц и заставляет разогреваться пище. Пища, приготовленная в микроволновке, сохранит все вкусовые свойства и, естественно, безопасна.

Микроволновые печки бывают встроенными и отдельно стоящими. В зависимости от конфигурации кухни Вы можете выбрать ту или иную модель. Стоит отметить, что в последние годы встраиваемая техника приобретает большую популярность. Это связано с экономией пространства. Заказывая кухонную мебель, Вы можете предусмотреть место для всей встраиваемой техники, в том числе и для микроволновки. При расположении стоит учесть, чтоб микроволновка находилась не выше груди. Конечно, при выборе отдельно стоящих микроволновок, трудностей в расположении у Вас не возникнет. Она, как правило, стоит дешевле, а отличия в параметрах практически не имеет.

По виду, микроволновые печи можно разделить на:

- монопечки

- гриль

- конвекционные

Монопечки или соло используют классическое микроволновое излучение. Такие модели являются самыми доступными и простыми. Выбирая микроволновку такого типа, Вам стоит обратить внимание на её мощность. Она варьируется от 600 до 1500 Ватт. От мощности зависит и время разогрева.

Микроволновки с грилем предназначены для тех, кому недостаточно простого подогрева пищи. Функция гриль обеспечивает золотистую корочку на мясе, рыбе и пр. Гриль бывает трёх видов: кварцевый, керамический и ТЭНовый. Самый распространённый является ТЭНовый тип. Это устройство представляет собой нагревательный элемент, расположенный наверху внутри устройства. Более интересный тип – это кварцевый. Она имеет лампу, расположенную за специальной решёткой. Удобство такого вида заключается в простоте ухода за ним, ведь жир и остатки пищи не попадают на сам гриль.

И последний интересный вид печек – с конвекционным грилем. Применение конвекции позволяет приготовить в микроволновке выпечку. Её принцип действия заключается в том, что нагретый воздух под действием вентилятора попадает в камеру.

Одним из важных критериев при выборе является то, какое количество людей находиться у Вас в доме. Для разогрева продуктов в маленькой семье достаточно будет микроволновки, объёмом 20 литров, для 3-4 человек стоит присмотреться на модели с 21-25 литрами, от 4 и более нужна модель на 26 литров и более.

На стоимость также будет влиять и тип управления печкой. На сегодня, существует 3 типа: механическое, кнопочное и сенсорное управление. В первом виде управление микроволновкой представлено в виде нескольких переключателей. С их помощью выставляется время и мощность разогрева. Такое управление является интуитивно понятным и самым простым.

Модели, которые обладают кнопочным управлением, позволяют задать больше параметров. В таких микроволновках предустановлены программы приготовления мяса, рыбы и овощей. Некоторые обладают функцией памяти для дополнительного внесения своих рецептов.

Сенсорное управление является самым современным. Внешне, оно похоже на кнопочное управление, но вместо кнопок расположена одна сенсорная панель. Этот тип самый популярный.

Казалось бы, что можно рассказать о внутренней камере микроволновки? От вида внутреннего покрытия зависит не только вкус блюда, но и удобство эксплуатации. Материал, из которого изготовлена внутренняя камера, может быть:

- керамической

- с эмалированным покрытием

- изготовленной из нержавеющей стали

И трудно сказать, какой из них является лучшим, так как каждый имеет свои преимущества. Например, микроволновая печь с керамическим покрытием легко моется, но его поверхность легко царапается и облезет со временем. Чего не скажешь об эмалированных поверхностях. Эмаль менее устойчива к царапинам и воздействиям, Но если на ней образовался скол или трещина, то ситуация меняется. Модели, выполненные из нержавеющей стали выглядят презентабельно и солидно. Применение такого покрытия делает микроволновку очень долговечным устройством и ему не важны перепады температур.

Подводя итоги, можно отметить несколько моментов при выборе, это:

- определиться с методом установки;

- для каких целей будет использоваться микроволновка;

- выбрать желаемый объём камеры;

- выбрать покрытие камеры.

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