Кому наука, а юному герою - благодарность

бренд «Фокстрот» в рамках собственного социального проекта «Школа безопасности» под лозунгом «Комфортно там, где безопасно» поблагодарил подростка, который проявил героизм на воде во время летних каникул

1 сентября на торжественной линейке в Мартыновский СОШ 1-3 ступеней Пулинского района Житомирской области спасатели, казаки и торговая сеть «Фокстрот» благодарили 9-классника, который спас от гибели 12-летнего мальчика.

Случай произошел 30 июня этого года. Юный Виктор Тимощук в то время отдыхал в казацком лагере в г. Коростышев. В тот день они пошли на экскурсию в местный каньон. Там уже была компания молодежи, и они устроили игры на берегу.

Вдруг один из них оказался в воде и начал тонуть. Первой это увидела ученица 11-го класса Виктория Куницкая - тренер по самообороне в казацком лагере. Она немедленно бросилась на спасение. Но оказалась в ловушке утопающего - он стал цепляться за девушку как за спасательный круг. Чтобы самой не утонуть, она нырнула под воду и старалась держать его на плаву.

Свидетелем этой опасной ситуации стал также 14-летний Виктор Тимощук. Мгновенно он прыгнул на помощь в воду с 10-метровой высоты. Доплыв до утопающего, юноша сначала вытащил за руку Викторию. Далее умышленно ударил парня по затылку, чтобы тот потерял сознание и не смог помешать спасению. Перевернув утопающего на спину, Виктор охватил голову рукой и вместе с девушкой доставил пострадавшего на берег.

Узнав об этом героическом случае, спасатели совместно со специалистами ТМ «Фокстрот» решили обязательно отметить парня ценными подарками. Поэтому в День знаний на глазах у всей школы специалисты ДСНС вручили герою мобильный телефон и почетную грамоту за проявленное мужество и отвагу. А партнеры спасателей наградили его цифровым фотоаппаратом и рюкзаком с сувенирной продукцией. Также на празднике знаний Виктора официально посвятили в казаки и вручили саблю. Теперь в казацкой семье героя будут звать Топилихо.

Кроме того, каждый ученик младших классов получил расписание занятий от бренда «Фокстрот», созданного по мотивам мультфильма «Фокс и Трот спешат на помощь», а учебное заведение - набор дисков с познавательно-учебным мультсериалом, снятого в рамках социального проекта «Школа безопасности».

Справка: С 2003 года ГК «ФОКСТРОТ» поддерживает инициативы государственных органов власти в учебно-воспитательной работе со школьниками по профилактике травматизма детей в непроизводственной сфере, а с 2008 года ГКФ под девизом «Комфортно там, где безопасно!» Реализует социальный проект «Школа безопасности. Среди совместных мероприятий по Национальной полицией Украине - конкурсы детского рисунка «Мой друг - безопасное движение», соревнования школьных команд юных инспекторов движения (ЮИД) - от региональных конкурсов в всеукраинского финала в УДЦ «Молодая гвардия». При содействии специалистов ГСЧС Украины был создан учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». В интернете мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь» посмотрели около 200 000 зрителей. По мотивам популярной (по количеству просмотров) 4 серии мультфильма «Пожар» была разработана листовка «При пожаре действий правильно!».

С 2012 года совместно со специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины бренд «Фокстрот» проводит «Уроки безопасности» для младших школьников. Более 30 000 дисков с мультфильмом и обучающих листовок было передано в школы и детские сады страны для обучения детей правилам безопасности во время таких уроков. В марте 2013. проект «Школа безопасности» был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), а в апреле 2013. стал победителем 7-го Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации.