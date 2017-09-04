Лучший отель в Шарм-эль-Шейх для отдыха с семьей

Отдыхать в Египте любят все, кто ценит европейский уровень сервиса за относительно небольшие деньги. При этом именно Шарм-эль-Шейх остается местом, куда ежегодно съезжаются тысячи наших соотечественников и туристов из стран СНГ - сюда приезжают и шумными компаниями, и влюбленными парами, и семьями. Для семей, кстати, на этом курорте найдется дюжина отелей, ориентированных на клиентов с детьми, учитывающих требования и пожелания любителей спокойного отдыха.

Сеть турагентств "На каникулы" представляет рейтинг отелей для отдыха семьей в живописном месте Египта, Шарм-эль-Шейхе. Вниманию в сезон 2017 года предлагаются следующие отели:

Royal Albatros Moderna 5* (Роял Альбатрос Модерна Шарм-Эль-Шейх)

Albatros Aqua Park Sharm (Албатрос Аква Парк Шарм)

Radisson Blu Resort (Рэдиссон Блу Резорт)

Royal Albatros Moderna 5*

Первый в списке Royal Albatros Moderna 5*, яркий представитель пятизвездочных отелей курортной зоны для путешествующих семейной компанией или с детьми. Отличительной чертой "Альбатроса" являются большое количество бассейнов, раскиданных на огромной территории, а также наличие аквапарка с горками для детей разного возраста. Для тех, кто не хочет перетруждаться с активными развлечениями, в отеле есть отдельная зона для релакса. Гордость отеля - понтон длиной около 700 метров, который открывает доступ к чистой морской воде и знакомству с ее обитателями. На территории отеля работает небольшой магазинчик с ценами ниже городских.

Albatros Aqua Park Sharm

Еще один представитель отелей, рассчитанных на отдых целой семьей - Albatros Aqua Park Sharm. Широкий выбор комфортабельных и уютных номеров - только один из плюсов. На территории отеля много зелени. Гордость отеля - наличие аквапарка с большим выбором развлечений. Многие туристы, которые уже успели побывать в отеле, заявляют, что несмотря на море, аквапарк подкупает своей функциональностью - особенно он нравится детям, но и взрослые готовы покататься с горок даже после длительных купаний на море. К слову, до пляжа гостей возит автобус. Номера располагают всем необходимым для отдыха, включая холодильник, постоянно пополняющийся безалкогольными напитками. Как правило, гости имеют определенные бонусы на территории Шарм-эль-Шейха, например, бесплатный вход в развлекательные центры города.

Radisson Blu Resort

Radisson Blu Resort - отель высокого уровня комфорта, который предлагает самый внимательный сервис семейным гостям. По желанию персонал отеля предложит прогулку на электрокаре по территории, чтобы гости могли подобрать оптимальный вариант заселения. Около отеля расположены магазины для тех туристов, которые привыкли располагать всем необходимым во время путешествия. Стоит отдать должное аниматорам, которые не дают заскучать ни взрослым гостям, ни юным путешественникам - это ежедневные конкурсы, участие в активным мероприятиях, вечерняя шоу-программа.

Получить подробную информацию об упомянутых и других отелях Шарм-эль-Шейха, а также уточнить актуальные цены на туры в Египет можно на сайте сети турагентств "На Каникулы".