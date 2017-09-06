Как обезопаситься от утечки информации: уничтожители бумаги

Шредеры являются важным атрибутом любой уважающей себя компании. В правильно работающей организации уничтожению подлежат любые важные документы. Это могут быть служебные записки, различные поручения, отчеты бухгалтерские, расходные накладные и другая информация содержащая данные о ценах и взаиморасчетах с контрагентами. Ниже мы рассмотрим основные особенности шредеров, а также рекомендации по их выбору.

Уничтожители бумаги обладают рядом важных качеств:

• Защита информации от посторонних глаз. Основная задача шредера как устройства защиты информации. Шредеры способны измельчать документы на полосы или фрагменты (параллельная или перекрестная порезка), что и обеспечивает ту или иную степень защиты документов.

• Избавление от текущих ненужных документов. Одним из предназначений уничтожителя является избавление от текущих бумаг. Это могут быть чеки, квитанции, бухгалтерские документы или просто черновики, на которых может храниться важная информация.

Перечисленные плюсы данного оборудования являются наиболее значимыми. В зависимости от задачи шредеры подразделяются на 7 основных категорий по уровню (или степени) секретности. Основной параметр секретности шредеров — площадь фрагмента, на который измельчаются документы. Глобально можно разделить уничтожители бумаги на две категории по типу фрагмента порезки:

1. Параллельная порезка. Подразумевает уничтожение документов на полосы вдоль листа. Относительно невысокая степень защиты бумаг. Больше всего подходит для измельчение документов не представляющих особой ценности. Данный вид порезки охватывает уровни секретности от 1 до 2 включительно.

2. Перекрестная порезка. Подразумевает продольно-поперечное измельчение документов, что существенно осложняет дальнейшее восстановление документов. Данный вид порезки охватывает охватывает уровни секретности от 3 до 7. Максимальные уровни секретности дают возможность измельчать бумаги практически в пыль (например, модель Agent 104X). Безусловно, это наиболее эффективный способ уничтожения бумаг в том числе для важных и секретных документов.

Выбирая шредер, стоит также обращать внимание на единоразовое количество измельчаемых листов и объем корзины. Особенно важно это в случаях, когда количество пользователей уничтожителем — больше одного. Если предполагается активная работа со шредером — стоит также обращать внимание на срок его непрерывной работы. Мощные шредеры способны измельчать документы без перерыва в течение дня.

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