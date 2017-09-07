Победителя квеста "Де кино" ждет Испания и замок с "Игры престолов"

Почти 900 участников квеста в рамках «Де кино. Эпизод 2» соревнуются за путешествие в страну, где снимали «Игру престолов». В пик обсуждения последней серии седьмого сезона сериала, организаторы фестиваля объявили в какую страну поедет победитель. Ней стала Испания. Путевку в Канет-де-Мар, провинция Барселоны, от туристического партнера Fly Together, получит самый находчивый участник.

Победитель на 5 дней погрузится в атмосферу культового сериала «Игра Престолов» и посетит Дом семьи Тарли, что находится в «Просторе» - одном из «Семи Королевств», придуманных Джорджем Мартином, автором романа «Песнь льда и пламени», по мотивам которого снят сериал. Для съемок поместья был выбран замок Святой Флорентины, который в поселке Канет-де-Мар в Испании.

Победитель квеста получит полный пакет услуг на двоих. Туристический партнер Fly Together безусловно предугадал желание многих украинцев, ведь ценителей сериала ждет не только киноэкскурс, но и отдых на побережье. Детали которого заранее продумал Fly Together.

Чтобы оказаться в атмосфере «Игры престолов» нужно набрать 70 баллов из 100 возможных в первой части квеста. Далее участник проходит в финал, где в сумме необходимо собрать 150 баллов. Первый, кто получит указанное количество - станет победителем. В случае, если таких участников будет несколько, ведущий мероприятия по методу «лототрона» выберет обладателя путевки на двоих.

Финал квеста состоится 23 сентября на фестивале «Де кино. Эпизод 2» в Киеве.

Задания квеста построены так, что каждый участник может присоединиться на любом этапе до 22 сентября включительно. Участие абсолютно бесплатно. Квест состоит из онлайн и офлайн заданий.

Напомним, фестиваль «Де кино. Эпизод 2» состоится 22-23 сентября в Киеве. В программе ожидаются нон-стоп мастер-классов, кинопросмотры, развлечения для взрослых и детей и, конечно же, финал квеста.

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О компании:

Fly Together - агентство делового туризма с полным спектром услуг в сфере корпоративных, деловых и частных поездках. Опыт на рынке - 12 лет. Fly Together использует в работе принцип TravelService360. Это означает, что агентство помогаем экономить время, деньги и заботится о деталях, пока клиент работает в поездке, пока отдыхает в путешествии или находится на корпоративном мероприятии. Именно из этих деталей складывается комфорт отдыха.