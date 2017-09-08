Системный контроль бизнес-процессов: разработчики CRM OneBox запустили версию WHITE
Найм или увольнение сотрудников, контроль их работы, фиксация всех звонков, привлечение клиентов из соцсетей — эти и многие другие функции способна выполнять новая версия популярной CRM OneBox WHITE.
Теперь это не просто CRM-система, а робот для бизнеса, который может частично заменять сотрудников и не требовать внимания человека. Новая программа может сама:
•ловить пропущенные звонки и контролировать отзвон клиенту;
•собирать всю почту в сегментированную базу контактов;
•отправлять SMS менеджеру, когда посетитель на сайте;
•собирать заявки с сайтов и распределять их по менеджерам, напоминать менеджерам о клиентах;
•распознавать email всех посетителей сайта;
•считать сколько заработал бизнес;
•отслеживать геолокацию сотрудников и техники;
•фиксировать звонки сотрудников, даже с Nokia 1100;
•сравнивать сотрудников по количеству действий и эффективности;
•переводить разговоры в облако тегов;
•самостоятельно позвонить клиентам;
•получать новых клиентов из facebook и instagram;
•загружать все новые компании-лиды из открытых источников;
•благодарить клиентов об оплатах, напоминать о долгах и просроченных платежах;
•автоматически нанимать, стажировать и увольнять сотрудников;
•и многое другое.
Создатели OneBox значительно расширили функциональность системы и при этом повысили скорость ее работы. Украинские программисты добавили новые интеграции и расширили существующие.
«Первым в глаза бросается обновленный белый дизайн с изящными иконками, подвижными блоками и информативными дашбордами. Далее вы заметите, что самые востребованные функции стали ближе, быстрее и появились новые возможности. Без сомнений, это самая лучшая версия OneBox из всех, которые мы ранее выпускали», — говорит Игорь Устименко, технический директор OneBox.
Клиент теперь через личный онлайн-кабинет управляет бизнес-процессами, в которых важно решение заказчика. Он без участия менеджера закрывает или не открывает задачу, подтверждает получение товара, оплаты и оценивает работу. В личном кабинете доступна выписка документов и оплата по ним.
Список всех обновлений занимает 350 страниц и его можно посмотреть на сайте CRM-системы. В частности программисты разработали для OneBox WHITE:
•настраиваемые дашборды со множеством красивых графиков;
•новое мобильное приложение со сканером QR-кодов для быстрого управления продукцией на складе;
•внутренний чат, где сотрудники обсуждают общие вопросы, оперативно уведомляют о важном или просто шутят — совмещен с почтой, телефонией, Facebook, Viber;
•новый механизм настроек на каждом экране показывает, что именно на странице можно поменять;
•возможность назначить горячие клавиши для самых востребованных функций, что экономит часы работы операторам колл-центров и интернет-магазинов.
Как получить OneBox WHITE?
Чтобы посмотреть новую версию, нужно просто зарегистрироваться на сайте https://crm-onebox.com/ru/ — и на электронный ящик придет доступ к новой системе. Это бесплатно.
Чтобы получить скидку $100 на каждую лицензию, нужно купить OneBox WHITE до 1 октября 2017 года. Цена лицензии с 1 октября составит $499.
Для тех, кто мигрирует с других систем, есть специальные условия. При переходе с AmoCRM, Битрикс24, bpm'online на любой платный тариф OneBox миграция данных будет проведена бесплатно.
Подробнее о компании OneBox:
Украинская компания разрабатывает и внедряет систему автоматизации бизнес-процессов — OneBox. Система OneBox автоматизирует работу с контактами, ресурсами и процессами компании, то есть объединяет возможности программ CRM, ERP и BPM-класса.
Контакты:
OneBox
Киев, проспект Валерия Лобановского, 119х, БЦ DemievSky
+380 (44) 390-09-85
sales@crm-onebox.com
https://crm-onebox.com