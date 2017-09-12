Советы при выборе участка от БТИ М

На выбор участка влияет не только цена, но также его форма, размер и место…

НЕБОЛЬШОЙ (меньше 600 м2)

Преимущества:

- Простота в содержании, небольшие расходы на озеленение и обустройство, нетрудоемкий уход.

- Невысокая стоимость ограждения.

Недостатки:

- Ограничение в выборе проекта – не все желаемое можно разместить.

- Значительный психологический дискомфорт из-за недостаточной удаленности участков соседей.

- Теснота; часто нет места для хозяйственных построек, хранения запаса древесины и других необходимых в хозяйстве вещей.

Положительные черты:

- Индивидуальный проект может удачно вписаться в форму участка с террасой, гаражом и хозпостройками.

- С помощью зонирования, малых архитектурных форм и растений можно организовать пространство так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и приватность.

УЗКИЙ (шириной менее 17 метров)

Преимущества:

- Трудно найти, но возможно – если только вам нравится очень близкое соседство.

Недостатки:

- Ограниченный выбор проектов.

- Дискомфорт из-за недостаточной удаленности участков соседей.

- Участок длинный и узкий. Чем дальше от дома, тем менее эффективно используется пространство: сложно придумать, как можно использовать эту площадь.

Положительные черты:

- Одноэтажный дом в форме удлиненного прямоугольника может идеально вписаться в такой участок.

- С помощью озеленения и малой архитектуры можно создать интересную перспективу сада.

- Второй домик в глубине участка отлично прослужит в качестве художественной студии, кабинета или мастерской хозяина.

БОЛЬШОЙ

Преимущества:

- Возможность выбора любого проекта.

- Удобное жизненное пространство, наиболее удачное размещение дома.

- Дополнительные преимущества: пруд, корт, спортплощадка, конюшня, экологическая выгребная яма и т.п.

- Место под всевозможные постройки, например, домик для детей.

- Земля – это инвестиция; в будущем участок можно продать даже частями.

Недостатки:

- Высокие затраты на благоустройство и содержание + стоимость ограждения и ухода за ним.

- Большая трудоемкость. Без садовника – прощайте, «ленивые» выходные и каникулы.

- Постоянная работа на участке. Газон нужно обязательно косить каждую неделю. Все растения требуют ухода.

Положительные черты:

- Покупка газонокосилки облегчит выкашивание участка, а если его большую часть засадить лесом, проблема ухода за участком исчезнет.

КВАДРАТНЫЙ

Преимущества:

- «Благородный особняк» - размещение дома посередине земельного участка.

- Выбор любого проекта.

- Наибольшая приватность жизни: удаленность от границ участка и от соседей.

Недостатки:

- Нет.

Положительные черты:

- Логика квадрата вдохновляет на такое же логичное планирование пространства. Есть место для всего!

УГЛОВОЙ

Преимущества:

- Возможность размещение главного фасада дома и ворот с удобной стороны.

- Больше преимущества в использовании участка для предпринимательских целей – магазин, бар.

- Вопреки опасениям такой участок изолирован – ведь соседи только с двух сторон.

Недостатки:

- Опасность со стороны перекрестка: движение автомобилей и пешеходов; любопытные взгляды, мало приватности.

- Проект должен учитывать наличие двух главных фасадов.

- Ограждение двух границ участка будет слишком демонстративным.

Положительные черты:

- Застройкой и высадкой зеленых насаждений можно нейтрализовать хотя бы одну часть, отгораживаясь от дороги.

НАД ВОДОЙ

Преимущества:

- Река, озеро, море или водохранилище рядом с участком – это огромное преимущество.

- У воды можно хорошо развлечься: купание, рыбная ловля и отдых в особом микроклимате.

- Береговую линию и гладь воды можно объединить с домом в единую архитектурно-ландшафтную композицию.

Недостатки:

- Водоем нелегко поддерживать в хорошем состоянии – он может зарастать, а вода – застаиваться. Регулярная очистка требует много труда и дорого стоит.

- Вода привлекает комаров и других нежелательных насекомых.

- Озеро нельзя оградить забором. Это часть территории, незащищенной от проникновения злоумышленников, - риск взлома, кражи.

- Вода – это также возможная опасность для детей без присмотра – и летом, и зимой, когда лед тонкий.

Положительные черты:

- Необходимо получать максимальную пользу от соседства с водой – дом будет всегда дарить радость.

ДАЛЕКО ОТ ШОССЕ

Преимущества:

- Воплощенная мечта о независимости, отдаленности, даже уединении.

- Прямой контакт с природой, экологически чистый воздух, тишина, ощущение спокойного отдыха.

Недостатки:

- Как правило, нет водопроводно-канализационных коммуникаций, газоснабжения, электросети; как результат – высокая стоимость их подключения.

- Проблемы с транспортными коммуникациями; снег, бездорожье.

- Мобильность семьи ограничена – далеко от торговых центров, школы и друзей.

- Ограничения в организации семейного досуга: отдаленность сети развлекательных и спортивных комплексов.

- Значительный риск взлома и кражи.

- Психологический дискомфорт – не будут ли домашние бояться быть одни ночью?

Положительные черты:

- Далеко от шоссе, но существуют мини-городки из нескольких домов, где обитатели чувствуют себя как в раю.

- Работа дома, например, для творческих людей.

ЛЕСНОЙ

Преимущества:

- Природная красота.

- Уже есть деревья – в противном случае нужно ждать годы, пока они вырастут.

- Желанная тень на большей части участка.

- Защита от ветра.

- Большая приватность проживания.

Недостатки:

- Юридические проблемы – без специальных разрешений нельзя спиливать определенные виды деревьев.

- Большая трудоемкость ухода за деревьями и территорией, особенно весной и осенью.

- Недостаток света; комары, шум и треск деревьев могут утомлять.

Положительные черты:

- Участок можно устроить так, чтобы на террасе с видом на природу было много солнца, а тень – вдали.

- Эффективный водоотвод – сетки на трубах предотвратят закупоривание.

- Уход за лесом на участке в его первозданном состоянии требует значительно меньших усилий, чем необходимо для содержания сада.

КАК ОЦЕНИТЬ НУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОМА

Каких размеров должен быть дом? Это основной вопрос, на который должны ответить себе все те, кто планирует строительство. При выборе проекта стоит помнить о том, что размер дома влияет на его стоимость, поскольку строительство и отделка каждого квадратного метра требуют конкретных финансовых затрат.

Площадь дома – это одна из основных характеристик проекта, приводимая в каталогах. Она связана с функциональным планом, который определяется каждым заказчиком, то есть с количеством и назначением помещений, необходимых в доме. Если финансовые возможности ограничены, то строительство каждого квадратного метра площади стоит хорошо обдумать, точно рассчитав, насколько большой дом Вы можете себе позволить. Опыт показывает, что даже в небольшом доме можно жить комфортно, если он хорошо запланирован и адаптирован к потребностям и стилю жизни семьи. Знакомясь с проектами, Вы должны помнить о том, что площадь дома – это не самое важное. Значение также имеют:

- количество и размер отдельных помещений;

- высота помещений;

- взаимное расположение помещений, то есть функциональный план;

- открытость, закрытость и объединение некоторых помещений;

- взаимосвязь дома и сада, то есть удобная и легкодоступная терраса, которая летом будет увеличивать гостиную.

Если Вы можете позволить себе строительство большого дома, то следует помнить, что в будущем затраты на его содержание будут достаточно велики. Более целесообразно сэкономленные «на квадратных метрах» деньги направить на покупку большего по площади или лучше расположенного участка, а также на более дорогую отделку дома. Определение рациональных размеров дома – это одно из условий выбора соответствующего проекта. Постарайтесь четко определить потребности своей семьи. Каждый из домочадцев нуждается в собственной комнате, а все вместе – в общей комнате соответствующей величины. Задумайтесь, хотите ли Вы иметь дополнительную комнату (мастерскую, кабинет, гостевую комнату)? Будет ли нужна Вам маленькая кухня? Где вы будете питаться? Сколько должно быть ванных комнат? Не забываете о площадях, предназначенных для коммуникаций, а также о необходимых технических помещениях. Прежде чем Вы приступите к детальному расчету размеров необходимых помещений, обратитесь к своему опыту. Можете ли вы оценить, какова площадь гостиной, кухни, прихожей у Ваших знакомых? Предлагаем упражнение: определите в квадратных метрах площадь комнаты, а потом измерьте ее. Несколько таких упражнений поможет Вам более удачно планировать размеры помещений.

Не стоит отказываться от:

- объединения некоторых помещений дневной части – в небольшом доме это создает впечатление большего пространства;

- отдельных спален для детей – у маленьких детей может быть общая комната, но когда они подрастут, у них будут разные увлечения и потребности;

- дополнительной комнаты, в которой можно будет работать или поселить гостя. Такая комната будет резервной в случае увеличения семьи;

- отдельного санузла с душем в дневной части: четыре человека в доме – это утренняя очередь в ванную комнату;

- подсобных помещений: гардеробной комнаты, кладовой, хозяйственного помещения. Можете запланировать хотя бы одно из них – для хранения пылесоса, гладильной доски, лестницы-стремянки.